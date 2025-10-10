Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Lola nem titkolja: melegítőben mutatta meg, ilyen az anyaság

Az énekesnő remekül veszi a kihívásokat. Mint azt Lola elárulta, tele van energiával, amire szükség is van, hiszen nagyon elfoglalt.

Lola álma valóra vált azzal, hogy édesanya lett. Kislánya bearanyozza mindennapjait, és bár egy egy rövidebb bejegyzés vagy Insta-sztori erejéig jelentkezett oldalain, most talált némi időt arra, hogy elárulja, miként is érzi magát valójában.

Lola esküvője is meseszerűen alakult
Fotó: ZSOLNAI DÓRI / hot magazin!

Lola élvezi az anyaság minden pillanatát

Lola videóban számolt be arról, hogyan telnek a mindennapjai édesanyaként. Legutóbb akkor jelentkezett videóval, amikor még terhes volt, és úgy gondolta, szerinte már nem lehet nagyobb a pocakja - mint most kiderült, igaza lett. Mint elmondta, sok energiája van, nagyon jól érzi magát, és azt sem titkolta, hogy általában melegítőben tölti a mindennapokat.

Az énekesnő megmutatta azokat a kiegészítőket is, amik a napjait végigkísérik. Beszámolt róla, hogy gyakran használt tárgy most a szoptatós párna, a mellszívó és a játékszőnyeg. Lola megköszönte rajongónak a gratulációt és ígéretet is tett arra, hogy mihelyst ideje engedi, aktívabban visszatér a közösségi médiába.

Gyönyörű szép vagy Lola 

- írta egy hozzászóló, de többen is megjegyezték, hogy milyen csinos a fiatal édesanya.

 

