Lola nem titkolja: melegítőben mutatta meg, ilyen az anyaság

Lola álma valóra vált azzal, hogy édesanya lett. Kislánya bearanyozza mindennapjait, és bár egy egy rövidebb bejegyzés vagy Insta-sztori erejéig jelentkezett oldalain, most talált némi időt arra, hogy elárulja, miként is érzi magát valójában.
Lola videóban számolt be arról, hogyan telnek a mindennapjai édesanyaként. Legutóbb akkor jelentkezett videóval, amikor még terhes volt, és úgy gondolta, szerinte már nem lehet nagyobb a pocakja - mint most kiderült, igaza lett. Mint elmondta, sok energiája van, nagyon jól érzi magát, és azt sem titkolta, hogy általában melegítőben tölti a mindennapokat.
Az énekesnő megmutatta azokat a kiegészítőket is, amik a napjait végigkísérik. Beszámolt róla, hogy gyakran használt tárgy most a szoptatós párna, a mellszívó és a játékszőnyeg. Lola megköszönte rajongónak a gratulációt és ígéretet is tett arra, hogy mihelyst ideje engedi, aktívabban visszatér a közösségi médiába.
Gyönyörű szép vagy Lola
- írta egy hozzászóló, de többen is megjegyezték, hogy milyen csinos a fiatal édesanya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.