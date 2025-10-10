Lola nem titkolja: melegítőben mutatta meg, ilyen az anyaság

Lola álma valóra vált azzal, hogy édesanya lett. Kislánya bearanyozza mindennapjait, és bár egy egy rövidebb bejegyzés vagy Insta-sztori erejéig jelentkezett oldalain, most talált némi időt arra, hogy elárulja, miként is érzi magát valójában.

Lola esküvője is meseszerűen alakult

Fotó: ZSOLNAI DÓRI / hot magazin!

Lola élvezi az anyaság minden pillanatát

Lola videóban számolt be arról, hogyan telnek a mindennapjai édesanyaként. Legutóbb akkor jelentkezett videóval, amikor még terhes volt, és úgy gondolta, szerinte már nem lehet nagyobb a pocakja - mint most kiderült, igaza lett. Mint elmondta, sok energiája van, nagyon jól érzi magát, és azt sem titkolta, hogy általában melegítőben tölti a mindennapokat.

Az énekesnő megmutatta azokat a kiegészítőket is, amik a napjait végigkísérik. Beszámolt róla, hogy gyakran használt tárgy most a szoptatós párna, a mellszívó és a játékszőnyeg. Lola megköszönte rajongónak a gratulációt és ígéretet is tett arra, hogy mihelyst ideje engedi, aktívabban visszatér a közösségi médiába.

Gyönyörű szép vagy Lola

- írta egy hozzászóló, de többen is megjegyezték, hogy milyen csinos a fiatal édesanya.