Lola először mutatta meg kislányát: „Már most nagyokat beszélgetünk”

2024-ben hallhatott először a nyilvánosság Lola párjáról, akiről annyit lehet tudni, hogy a civil szakmában dolgozik. 2025 márciusában derült ki, hogy Lolát eljegyezték, ő pedig örömmel mondott igent szerelmének. Egy hónappal később még nagyobb örömükről számolhattak be. Akkor jelentették be ugyanis, hogy az aranytorkú énekesnő kislányt hord a szíve alatt. Mint arról korábban a Bors beszámolt Lola a gyermekvárást nagyon pozitívan élte meg. 2025 nyarán Lola és párja összeházasodott.

Lola álma valóra vált azzal, hogy édesanya lett. Kislánya ugyanis bearanyozza a mindennapjait. Ám születése óta védi a nyilvánosságtól, nem mutatja meg a picurka fejlődését. Ám rajongói legnagyobb örömére, mégis kivételt tett az októberi hónapjának összefoglalója kapcsán. Lola ugyanis megmutatta tündéri kislánya cuki aprócska kezecskéjét. De csak a szemfülesek szúrhatták ki a babafotót, ugyanis az énekesnő megosztott képgalériájának utolsó fotói között kapott helyett, igen jól elrejtve.

„Életünk legnyugodtabb és egyben legkaotikusabb időszaka.

1. és 2. kép: rengeteget sétáltunk

3. Már most nagyokat beszélgetünk ☺️

4. Végre 10 hónap után ettem sushit

5. Meglátogattam @csovari_timea -t és kicsit szépültem

6. Újra kényelmesen érzem magam a testemben”

- foglalta össze Lola, hogy mik történtek vele októberben.

Íme Lola bejegyzése