Csúnyán megalázta az orvos Lolát: majd kiderült, gyermeket vár

Az énekes-műsorvezető a munkájával kapcsolatban is sokszor megkapja, hogy túlságosan fiatalnak néz ki, nem megfelelő bizonyos feladatokhoz. Mindez persze érthetően dühíti is, hiszen 37 éves, felnőtt, dolgozó nőként sokszor övön aluliak az ilyen megjegyzések – főleg, ha egy orvostól hallja… Most pedig ráadásul a szakmájában is megtalálja az előítélet: várandósan kevesen akarnak felelősséget vállalni, kevesebben foglalkoztatnák. Pedig a terhesség nem betegség, hanem egy állapot, amivel együtt él a kismama. Lola is fitt, tökéletes formában van, rendszeresen sportol, sőt a bokszot sem hagyta abba, de természetesen kicsit óvatosabban műveli, mint korábban.

Lola iszonyatos mondatokat kapott az orvosától, ami máig élénken él benne Fotó: Szabolcs László/Helyszín: Le Bistro – Kitchen & More – Kopaszi gát/hot! magazin

Lola terhességének 19. hetébe érkezett

Ám a bosszúságok a múlt ködébe vesznek, az énekesnő-műsorvezető már a terhessége 19. hetében jár, túl van rengeteg vizsgálaton és az első trimeszter szokásos rosszullétein is.

„Sosem voltam lufibuborékok között szárnyaló típus, de már kezdek az lenni. Volt egy hónapom, amikor olyan rosszul voltam, hogy vezetés közben is meg kellett állnom az émelygés miatt.

Az első trimeszter nehéz volt: csak aludtam, semmihez nem volt erőm, és nagyjából csak gránátalmát tudtam enni. Amikor megtudtam, hogy babát várok, nagyon boldog voltam és nyugodt, aztán persze jött az érzelmi hullámvasút a hormonok hatására, hiszen borzasztóan nagy felelősség az anyaság, hiába vágytam rá.

Aztán jött egy szorongásos időszak, akkor igazán nem is voltam önmagam. De már jól vagyok mentálisan és fizikálisan is: a párom, a családunk és a barátaim vigyáznak rám, minden a helyére került. Tudom, hogy sokan évekig küzdenek, hogy babájuk lehessen, nekünk pedig hatalmas ajándék, hogy nagyon gyorsan sikerült.”

Már Lola gyermeke neme is kiderült

Sokáig nem is mondták el senkinek a boldogságukat; egyrészt zárkózottak, másrészt a korábbi orvostól kapott bántó megjegyzések megrágták a lelküket.

„Ha végighallgatod, hogy selejtes vagy, akkor várod, hogy ki tudja, mi történik. De aztán végigmentem az összes vizsgálaton, mindenhol elmondták, hogy tökéletes a szervezetem: nem is értik, miért viselkedett velem így az az orvos. Aztán később már örömömben sírtam” – gondolkodott el.