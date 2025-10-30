Liptai Claudia fia kilencéves lett – képeken a nagyfiú

Egy szülő számára minden születésnap fontos, de amikor egy kisfiúból már igazi nagyfiú cseperedik, az különösen megható pillanat. Így volt ezzel Liptai Claudia is, aki egy képekből összefont videóösszeállításban megosztotta a mindennapjainak legszebb mozzanatait követőivel.

Liptai Claudia fiáról színes képösszeállítást osztott meg az Instagramján (Fotó: Mediaworks Archív)

Liptai Claudia Instagramon osztotta meg nem mindennapi képgyűjteményét

Liptai Claudia és párja, Pataki Ádám számára október vége igazi ünnep: közös fiuk, Marcell, betöltötte a kilencet. A büszke édesanya a jeles nap alkalmából egy szívből jövő bejegyzéssel és egy megható videóval lepte meg rajongóit, amelyben az elmúlt évek legszebb pillanatait gyűjtötte össze. A képsorokon felvillannak közös utazások, játékok, családi pillanatok, ünnepek és hétköznapi vidámságok – mindaz, ami igazán jellemzi Liptai Claudia gyerekei köré fonódó szeretetteljes világát.

A bejegyzésben Claudia arról ír, mennyire különleges személyiség a fia: vidám, érzékeny, segítőkész és kíváncsi kisfiú, aki néha ugyan türelmetlen, de minden mozdulatában ott a ragyogás és boldogság, amivel megajándékozza környezetét. Megható sorai arról tanúskodnak, milyen mély kötődés fűzi a fiához, és mennyire büszke arra, hogy kilenc évvel ezelőtt ő hozhatta a világra ezt a derűs lelket.

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő show-ján a teljes család megjelent (Fotó: Mediaworks Archív)

Záporoztak a köszöntések

A poszt alatt hamar megjelentek a jókívánságok: rengeteg híresség és rajongó köszöntötte Marcit. Dér Heni vidám üzenetben kívánt boldog születésnapot a „kis jóképűnek”, majd rögtön alatta Szinetár Dóra emlékezett meg a lassan kamaszodó fiúról, s kívánt boldog születésnapot. A követők sem maradtak el, egyikük megjegyezte: „Isten éltesse, tiszta anyukája!” – utalva a feltűnő hasonlóságra anya és fia között.

Liptai Claudia 2025-ös bejegyzésével is azt bizonyítja, hogy számára a legfontosabb szerep az anyaság. Posztja nemcsak egy születésnap megünneplése, hanem egy szeretettel teli vallomás is arról, milyen csodálatos érzés végignézni, ahogy a gyermeke felnő.