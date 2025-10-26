Liptai Claudia a Sztárban Sztár élő adásában: "Van egy lyuk a lábam között!"

"Én be is aggódtam" - kezdte Hajós András a Sztárban Sztár All Stars nyolcadik élő adásában, amibe Liptai Claudia rögtön bele is kötött: "Van ilyen szó?" András ezt követően kifejtette: az előző adások produkciói olyan erősek voltak, hogy aggódik, hogy ma baj lesz... Persze aztán - ha már a különös kijelentéseknél tartunk - maga Claudia is kitett magáért, ugyanis igencsak extrém ruháját bemutatva a következő kijelentést tette: "Van egy lyuk a lábam között!" És aztán meg is mutatta...
Claudia egyébként azt is elárulta, megirigyelte Ördög Nórát, vagy legalábbis a nevét, ezért ő is ördögire vette a fazont. Igaz - tette hozzá -, annyi követ raktak rá, hogy senkihez nem tud hozzányúlni anélkül, hogy ott ne hagyná a nyomát...
