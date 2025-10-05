Lékai-Kiss Ramóna rózsaszín habcsókként is tűzforró - Fotó

Sztárban Sztár All Stars Magyar zenés szórakoztató műsor a TV2 csatornáján. Hétről hétre hírességek bújnak más világhírű vagy éppen hazai sztárok bőrébe, hogy megcsillogtassák ének és átalakuló képességüket. Minden egyes adásban Liptai Claudia is és Lékai-Kiss Ramóna is különleges és szexi ruhadarabokban mutatták meg magukat.
Az ötödik élőshowban Lékai-Kiss Ramóna hatalmas rózsaszín bundájában egy hatalmas habcsókra vagy egy madárra hasonlít, de még ez is jól áll neki!
