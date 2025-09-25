Már nem kell sokat várni: mérföldkő a Sztárban Sztár All Stars-ban, ezt nem érdemes kihagyni

Most vasárnap a második hétről továbbjutó nyolc énekes – hasonlóan az előző héthez - két csoportban mérkőzik meg egymással a továbbjutásért, hogy kiderüljön, ki az a hat énekes, aki ott lesz a TOP12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell.

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagjai: Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András

Az első csoportkör végén a zsűri pontjai és a nézők összefésült szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes egyenes ágon továbbjut a TOP12-be, míg a másik kettő vigaszágra kerül. Ugyanígy történik a második csoportkörben is.

A műsor második felében a négy vigaszágas énekes egy újabb produkciót ad elő, és ugyanúgy, mint a csoportköröknél, a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes továbbjut, a két legkevesebb versenypontot kapó énekesnek viszont véget ér a Sztárban Sztár All Stars 2. évada.

szandi-sztarban-sztar-all-stars-bejelentes" target="_blank">Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns’N’Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekszik meggyőzni majd a nézőket és a zsűrit, hogy ott a helye a TOP12-ben!