Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már nem kell sokat várni: mérföldkő a Sztárban Sztár All Stars-ban, ezt nem érdemes kihagyni

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 13:16
mérföldkőTV2
Vasárnap este jön a Sztárban Sztár All Stars újabb fordulója, ahol ismét felejthetetlen produkciók és izgalmas pillanatok várnak a nézőkre. Eldől ugyanis, hogy ki az a hat énekes, aki csatlakozik az ország házibulijának TOP12-es mezőnyéhez.

Most vasárnap a második hétről továbbjutó nyolc énekes – hasonlóan az előző héthez - két csoportban mérkőzik meg egymással a továbbjutásért, hogy kiderüljön, ki az a hat énekes, aki ott lesz a TOP12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell.

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagjai: Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András
Fotó: Bors

Az első csoportkör végén a zsűri pontjai és a nézők összefésült szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes egyenes ágon továbbjut a TOP12-be, míg a másik kettő vigaszágra kerül. Ugyanígy történik a második csoportkörben is.

A műsor második felében a négy vigaszágas énekes egy újabb produkciót ad elő, és ugyanúgy, mint a csoportköröknél, a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján a két legtöbb versenypontot elérő énekes továbbjut, a két legkevesebb versenypontot kapó énekesnek viszont véget ér a Sztárban Sztár All Stars 2. évada.

szandi-sztarban-sztar-all-stars-bejelentes" target="_blank">Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns’N’Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekszik meggyőzni majd a nézőket és a zsűrit, hogy ott a helye a TOP12-ben!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu