Leesett a rajongók álla, igazi vadmacska lett magyar celeb

Ádám Sofi fiatal énekesnő barátnőjével, Nemazalánnyal robbant be a magyar köztudatba. Az énekesnő sikere azonban nem csak a zenének köszönhető. Párjával, Németh Vinivel együtt az Ázsia Expressz idei évadában megmutatták, mire képesek.

Ádám Sofi volt párjával, Németh Vinivel versenyzett a vetélkedőben Fotó: TV2

A szerelmespár csak rövid ideig szerepelt a műsorban, a vetélkedő első kieső párosává váltak. A versenyt gyorsan elvesztették, de a veszettségeknek még nem volt vége, a páros a forgatás után szakított egymással.

Sofi elmondása szerint nem a műsor miatt szakítottak, hanem a különböző életcéljuk és életvitelük vetett véget a kapcsolatnak. Ezen felül az énekesnő a napokban megnyílt egészségügyi problémáiról és, a fiatal előadó atópiás dermatitiszben szenved.

Sofi visszatér a zenéhez

Sofinak sok dologgal kellett megküzdenie az utóbbi időben, ennek okán elhanyagolta a zenélést. Most azonban meglepte rajongóit és Instagram-oldalán bejelentette, új dallal készül az őszre. A Vadmacska című dal október 7-én fog megjelenni. Az énekesnő kis betekintést is engedett a videóklip forgatásba.

Sofi drágakövekkel kirakott, rendőrségi vagy katonai kalapra emlékeztető fejfedőt visel. Kivágott pólóját zöld, kígyóbőr dzseki takarja. Nadrágját és csizmáját zsebek és csatok díszítik.

A szexi öltözet komolyságot is sugall. Lehet, hogy a Vadmacskában Sofi ötvözni fogja a katonai divatot és a nőies csillogást. A rajongók megőrülnek a dögös képekért és alig várják, hogy megjelenjen a teljes videóklip.