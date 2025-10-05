Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Leesett a rajongók álla, igazi vadmacska lett magyar celeb

Sofi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 12:00
énekesnődögös
Sofi dögös, csillogós és egyben komoly képpel lepte meg rajongóit.

Ádám Sofi fiatal énekesnő barátnőjével, Nemazalánnyal robbant be a magyar köztudatba. Az énekesnő sikere azonban nem csak a zenének köszönhető. Párjával, Németh Vinivel együtt az Ázsia Expressz idei évadában megmutatták, mire képesek.

Ádám Sofi és Németh Vini elsőként estek ki a műsorból
Ádám Sofi volt párjával, Németh Vinivel versenyzett a vetélkedőben   Fotó: TV2

A szerelmespár csak rövid ideig szerepelt a műsorban, a vetélkedő első kieső párosává váltak. A versenyt gyorsan elvesztették, de a veszettségeknek még nem volt vége, a páros a forgatás után szakított egymással.

Sofi elmondása szerint nem a műsor miatt szakítottak, hanem a különböző életcéljuk és életvitelük vetett véget a kapcsolatnak. Ezen felül az énekesnő a napokban megnyílt egészségügyi problémáiról és, a fiatal előadó atópiás dermatitiszben szenved.

Sofi visszatér a zenéhez

Sofinak sok dologgal kellett megküzdenie az utóbbi időben, ennek okán elhanyagolta a zenélést. Most azonban meglepte rajongóit és Instagram-oldalán bejelentette, új dallal készül az őszre. A Vadmacska című dal október 7-én fog megjelenni. Az énekesnő kis betekintést is engedett a videóklip forgatásba. 

Sofi drágakövekkel kirakott, rendőrségi vagy katonai kalapra emlékeztető fejfedőt visel. Kivágott pólóját zöld, kígyóbőr dzseki takarja. Nadrágját és csizmáját zsebek és csatok díszítik.

A szexi öltözet komolyságot is sugall. Lehet, hogy a Vadmacskában Sofi ötvözni fogja a katonai divatot és a nőies csillogást. A rajongók megőrülnek a dögös képekért és alig várják, hogy megjelenjen a teljes videóklip.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu