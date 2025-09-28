Sztárban Sztár All Stars: Nemazalány szívszorító vallomást tett - „Megjártam a pokol legmélyebb bugyrát”

Most vasárnap a második hétről továbbjutott nyolc énekes - hasonlóan az előző héthez - két csoportban mérkőzik meg egymással a továbbjutásért az ország legnagyobb házibulijában, hogy kiderüljön, ki az a hat énekes, aki ott lesz a TOP12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell. A Sztárban Sztár All Stars mai adásában színpadra lép Nemazalány is, aki saját bevallása szerint élete eddigi legnehezebb, legfelkavaróbb produkciójára készül.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 párbaj éjszakáján Nemazalány Nótár Mary bőrébe bújt (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár All Stars: Halastyák Fanni nem bánja, hogy feltépi a régi sebeket

A tragikusan fiatalon elhunyt Amy Winehouse bőrébe bújik ma este a TV2 sikerműsorában Halastyák Fanni. Mint ismert, a brit énekesnő életét súlyosan befolyásolta a depresszió, amelyet az alkohol- és kábítószer-függőség, az evészavarok és a romboló párkapcsolatok mellett diagnosztizáltak. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője azt mondja, pár éve élete harmonizált pár ponton a zseniális énekesnőével.

„Ő egy elképesztően tehetséges énekesnő volt, nekem mai napig a példaképem” – árulta el a Borsnak Nemazalány.

Ha pár éve kérdeznek róla, akkor azt mondtam volna, hogy az életem kompatibilis vele. Én is átéltem a pokol legmélyebb bugyrát, tudom, milyen az, amikor annyira lent vagy, amikor a depresszió annyira lenyom, hogy úgy érzed, nincs kiút… Ez egy ördögi kör, amiből csak az tud kijutni, aki erős! Én a legmélyebb depressziómat Amy Winehouse egyik dalához tudom fűzni, pont ahhoz, amit most énekelni fogok tőle. Ez a dal visszahozza a legdurvább mélypontomat, vissza kell nyúlnom a rosszhoz, feltépni vele az összes sebemet. Nagyon nehéz lesz, fejben, szívben nagyon ott kell lenni, hogy az érzelmeim ne vigyenek el. Nem akarok összeomlani produkció közben, remélem, most is tudok majd erős lenni!

„Sofi életem pillére”

Fanni nemrég arról beszélt, hogy hatalmas lelki átalakuláson ment keresztül, sokáig útkeresésben volt, de most rátalált, vagy inkább visszatalált régi önmagához. Ebben is mellette állt legjobb barátnője, Sofi, akivel közös dalaik már a 100 milliós összmegtekintést is elérték.