Dér Heni szívszorító vallomása: Amikor nézem ezeket a fotókat, mindig eszembe jut, mi mindent kaptam tőled

Dér Heni ismét bebizonyította, mennyire fontos számára a család. Az énekesnő ezúttal édesanyját köszöntötte fel egy igazán megható, szívből szóló bejegyzésben közösségi oldalain (a poszt itt tekinthető meg). Heni édesanyja ugyanis kerek születésnapot ünnepel, lánya pedig a nyilvánosság előtt is kifejezte szeretetét, háláját és tiszteletét az édesanyja iránt.

Dér Heni párja, Bakos Gergő és családja mindig első helyen van az énekesnőnél (Fotó: Bors)

Dér Heni megható sorai

Heni Instagram-oldalán bevallotta: bizony kellett hozzá kamaszkorában a türelem és nagyon hálás édesanyájának.

Amikor nézem ezeket a fotókat, mindig eszembe jut, mi mindent kaptam tőled. Köszönöm a végtelen türelmed, a barátságod, törődésed, ami a kamaszkoromban extrán kellett.

Szerinte anyukája olyan élethelyzetekben is erős maradt, amelyek számára teljesen ismeretlen terepet jelentettek, mégis mindig kitartott mellette.

Anyai gyengédség

Az énekesnő azt is kiemelte, hogy anyja női gyengédségéből rengeteget tanult:

Köszönöm a női gyengédséged, amit anyaként, feleségként sajátítottam el, és jöttem rá, sokkal nagyobb erővel bír, mint a fizikai mivoltja.

Ezzel pedig világosan jelezte, hogy a női erő, amit ma ő maga is képvisel, nagyrészt édesanyjától örökölt érték.

De nem csak a gyengédségét az öniróniáját is édesanyjától örökölte.

Még az öniróniádat is örököltem, a humoros, vagány énedet is örülök, hogy tovább vihetem.

– vallotta büszkén, hozzátéve, hogy ez a fajta könnyedség és humor mindig átsegítette a nehézségeken.

Elő a zsepikkel

A poszt legszívszorítóbb része talán az, amikor Heni arról ír, hogy soha nem lesz képes teljesen viszonozni azt a mérhetetlen szeretetet, amit édesanyjától kapott.

A legfontosabbat pedig míg élek, sem fogom győzni visszaadni: a végtelen szeretetedet. Anyuci! Boldog kerek születésnapot neked!! Nagyon szeretlek!

– zárta sorait az énekesnő.

A rajongók természetesen nem maradtak közömbösek a megható bejegyzés láttán. Sokan gratuláltak az édesanyának a kerek évfordulóhoz, mások pedig azt emelték ki, milyen szép és példamutató kapcsolat fűzi össze az énekesnőt és az anyukáját.

Családi kötelék

Nem titok, hogy Dér Heni mindig is szoros köteléket ápolt a családjával. Korábban többször nyilatkozott arról, mennyire fontos számára a szülői háttér, a szeretetteljes otthon, és hogy élete minden szakaszában érezte szülei támogatását. Ez a stabil alap segítette abban is, hogy ma boldog feleségként és édesanyaként élhesse mindennapjait.