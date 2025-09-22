Szívszorító vallomás: Több súlyos betegséggel is küzd az Ázsia Expressz sztárja

Az Ázsia Expressz idei évadának első kieső párosa Ádám Sofi és Németh Vini volt. A fiatal énekesnő és párja négy éven át alkottak egy párt, a műsorban is támogatták egymást, ám a forgatás után kapcsolatuk véget ért. Sofi később elárulta, nem a műsor miatt váltak szét, hanem azért, mert életvitelük nem volt többé összeegyeztethető.

Ádám Sofi és Németh Vini / Fotó: TV2

A szakítás feldolgozása után azonban újabb nehézségekkel kellett szembenéznie. TikTok-videójában kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy több egészségügyi problémával küzd.

Elmondása szerint 12 éves kora óta erős ekcéma, pontosabban atópiás dermatitisz kínozza, amely főként télen és a nyári alkoholos időszakokban erősödik fel. Emiatt születésnapja után úgy döntött, teljesen lemond az alkoholról, amíg állapota nem javul.

Egy évvel ezelőtti allergiavizsgálata során az is kiderült, hogy a saját macskáira allergiás, ami tovább nehezítette mindennapjait. Rendszeres vakarózás, bőrirritáció és állandó kellemetlenségek kísérték életét. Hozzátette, hogy a stressz is komoly szerepet játszik állapotának rosszabbodásában.

Az utóbbi időben újabb egészségügyi gondokra derült fény: hormonháztartása teljesen felborult, és a petefészke gyulladásban van. Sofi gyógyszeres kezelést kapott, azonban az elsőként felírt készítmények olyan erős mellékhatásokat okoztak, hogy kénytelen volt váltani.

Bár elismerte, hogy jelenleg nem élete legkönnyebb időszakát éli, hangsúlyozta, hogy optimista marad, és minden nehézségre átmeneti akadályként tekint. A fiatal sztár követőinek üzent: igyekszik kitartani, és hisz abban, hogy egészségi állapota idővel javulni fog, írja a Tények.