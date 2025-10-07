„Teljesen meg volt táltosodva” – Lajsz Andrást csütörtökön még műtötték, pénteken megnősült

Megannyi fájdalom, gyász, lemondás és egészségügyi krízis után október 3-án végre teljesült Lajsz András legnagyobb vágya.

Lajsz András 67 évesen újra megnősült (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A legendás vendéglátós feleségül vette szerelmét, Gizust, azt a nőt, akit tavaly novemberben ismert meg, és aki felesége halála után is képes volt fényt és reményt hozni az életébe.

„Gizusban minden megvan, amit Zsuzsitól nem kaptam meg. Ő egy tündér, bűbájos teremtés, nagyon odateszi magát. Bár a gyerekeim még nem találkoztak vele, mi már összeköltöztünk. Egy Szokolya nevű településen élünk, Kismaros közelében. Gizus szintén egyedül maradt, négy évvel ezelőtt veszítette el a párját, így bőven volt miről beszélgetnünk már az első alkalommal. Azóta még inkább elmélyült a kapcsolatunk! Komolyan mondom, én nem is gondoltam volna, hogy nekem még tartogat az élet ilyen boldogságot és meglepetéseket” – mesélte korábban a Borsnak Lajsz András új párja oldalán.

Igen ám, a sors azonban nem adta könnyen Lajsz András boldogságát! Mint ismert, a koktélkirály esküvője eredetileg augusztus végén lett volna, ám az egészségi állapota közbeszólt. A híres vendéglátós nem sokkal a nagy nap előtt kórházba került ismét, komoly alhasi műtétet hajtottak rajta végre néhány héttel ezelőtt. Bár az intézményt 11 nap után elhagyhatta, szeptember elején azt mondta, még sokat kell erősödnie.

Lajsz András és szerelme, Gizus (Fotó: Lajsz András)

Lajsz András esküvője: a nagy nap előtt ismét megműtötték

Ezt követően úgy tűnt, már semmi nem állhat a frigy útjába, az élet viszont – mint tudjuk – a legkiszámíthatatlanabb rendező, mindig tartogat meglepetéseket. A Bors megtudta, hogy Lajsz a nagy nap előtt ismét kórházba került: egy váratlan operáción esett át, ami alaposan felborította a terveiket.

„Egy kontrollvizsgálaton voltam szerdán, akkor mondta a szemembe az orvos, hogy egy nappal az esküvőm előtt megint meg kell műteni. Voltak bennem bizonyos csövek, amiket el kellett távolítani. Már túl vagyok a beavatkozáson, de ez az egész enyhén sokkolt minket. Most még itt vagyok a kórházban, rám szóltak, hogy fogyasszak elég folyadékot, várom a papírokat, aztán jönnek értünk Gizussal autóval. Nem unatkozunk, az biztos! Így vágunk bele a holnapi esküvőbe, de most már bízunk benne, hogy minden rendben lesz”