Lajsz András orvostól orvosig jár, a kórház lett a második otthona

Egyik orvostól a másikig jár Lajsz András, aki a tervek szerint augusztus 23-án vette volna feleségül új szerelmét, Gizust, akit felesége halála után néhány hónappal ismert meg, és aki újra örömet és boldogságot tudott csempészni a hányattatott sorsú koktélkirály életébe.

Lajsz András esküvő helyett kórházba került (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Ahogy arról a Bors beszámolt, Lajsz András felesége tavaly májusban hunyt el, a veszteség pedig annyira megviselte a legendás vendéglátóst, hogy szívinfarktust kapott. Immáron a hatodikat. Azonnal kórházba szállították, és nem tagadta, úgy érezte: akkor Zsuzsanna asszony után akart menni. Több hónapnyi rehabilitációt követően, tavaly novemberben ismerte meg Gizust egy osztálytalkozón, és bizony egyből érezte, hogy szívébe visszaköltözik a boldogság.

"Gizusban minden megvan, amit Zsuzsitól nem kaptam meg. Ő egy tündér, bűbájos teremtés, nagyon odateszi magát. Bár a gyerekeim még nem találkoztak vele, mi már összeköltöztünk. Egy Szokolya nevű településen élünk, Kismaros közelében. Gizus szintén egyedül maradt, négy évvel ezelőtt veszítette el a párját, így bőven volt miről beszélgetnünk már az első alkalommal. Azóta még inkább elmélyült a kapcsolatunk! Komolyan mondom, én nem is gondoltam volna, hogy nekem még tartogat az élet ilyen boldogságot és meglepetéseket" – mesélte korábban a Borsnak Lajsz András új párja oldalán.

Lajsz András és Gizus (Fotó: Lajsz András)

Esküvő helyett kórház: Lajsz András újabb kálváriája

A koktélkirály egy gimnazista fiú izgalmával készült az augusztusi esküvőre, amiből végül nem lett semmi. Legalábbis egyelőre. Lajsz András kórházba került ismét, komoly alhasi műtétet hajtottak rajta végre néhány héttel ezelőtt. Bár az intézményt végre, 11 nap után elhagyhatta, még sokat kell erősödnie.

"Jobban vagyok már, de még gyengén. Kedden is kórházban voltam felülvizsgálaton, és csütörtökön is megyek. Egy gyulladás keletkezett a szervezetemben, ezért kellett megműteni, ám azt nem tudják, hogy azt mi okozta. Igyekszem gyorsan meggyógyulni, remélem, jövő héten már sokkal jobban leszek" – fogalmazott bizakodva a Borsnak Lajsz András.