Újra kitűzték az esküvő időpontját: ekkor veszi el szerelmét Lajsz András

Embert próbáló időszakon van túl Lajsz András, életében sajnos nem először, de remélhetőleg utoljára.

Lajsz Andrásra sok viszontagság után talált rá újra a szerelem (Fotó: Hatlaczki Baláazs)

Ahogy arról a Bors már beszámolt, a mindig mosolygós koktélkirály augusztusban vette volna feleségül szerelmét, Gizust, akit felesége halála után néhány hónappal ismert meg, és aki újra örömet és boldogságot tudott csempészni a hányattatott sorsú férfi életébe.

Nehéz időszak után talált rá a boldogság Lajsz Andrásra

Lajsz András felesége ugyanis tavaly májusban elhunyt, a veszteség pedig annyira megviselte a legendás vendéglátóst, hogy szívinfarktust kapott. Immáron a hatodikat. Azonnal kórházba szállították, és nem tagadta, úgy érezte: akkor Zsuzsanna asszony után akar menni. Több hónapnyi rehabilitációt követően tavaly novemberben ismerte meg Gizust egy osztálytalálkozón, és bizony egyből érezte, hogy szívébe visszaköltözik a boldogság.

„Gizusban minden megvan, amit Zsuzsitól nem kaptam meg. Ő egy tündér, bűbájos teremtés, nagyon odateszi magát. Bár a gyerekeim még nem találkoztak vele, mi már összeköltöztünk. Egy Szokolya nevű településen élünk, Kismaros közelében.„

Gizus szintén egyedül maradt, négy évvel ezelőtt veszítette el a párját, így bőven volt miről beszélgetnünk már az első alkalommal.

„Azóta még inkább elmélyült a kapcsolatunk! Komolyan mondom, én nem is gondoltam volna, hogy nekem még tartogat az élet ilyen boldogságot és meglepetéseket” – mesélte korábban a Borsnak Lajsz András új párja oldalán.

A koktélkirály újra boldog szerelme oldalán Fotó: Lajsz András

Esküvő helyett kórházba került, de nem adta fel Lajsz András

Az augusztus 23-i lagziból azonban végül semmi sem lett. A híres vendéglátós nem sokkal a nagy nap előtt kórházba került ismét, komoly alhasi műtétet hajtottak rajta végre néhány héttel ezelőtt. Bár az intézményt 11 nap után elhagyhatta, szeptember elején azt mondta, még sokat kell erősödnie.

Jobban vagyok már, de még gyengén.

„Kedden is kórházban voltam felülvizsgálaton, és csütörtökön is megyek. Egy gyulladás keletkezett a szervezetemben, ezért kellett megműteni, ám azt nem tudják, hogy azt mi okozta. Igyekszem gyorsan meggyógyulni, remélem, jövő héten már sokkal jobban leszek” – mondta Lajsz még szeptember elején.