"Gizuban minden megvan, amit Zsuzsitól nem kaptam meg" – Lajsz András összeköltözött új szerelmével

Lajsz András most már egészen biztosan tudja: az élet mindenért kárpótolta őt.

Lajsz András újra szerelmes Fotó: Bors

A koktélkirálynak tavaly roppant nehéz éve volt, hiszen tavasszal elvesztette imádott feleségét, Zsuzsannát, aki 30 éven át volt a hű társa. A korábban életerős, az élet nehézségein csak nevető Lajsz András felesége halála után magába roskadt, naphosszat csak álldogált az érdi temetőben néhai neje sírjánál, és nem tagadja: még olyan gondolat is megfogalmazódott benne, hogy szíve szerint Zsuzsa után menne.

Annyira megviselte a tragédia, hogy augusztusban ismét szívinfarktust kapott, immáron a hatodikat.

„Mit mondjak, nagyon rosszul vagyok. Annyira Zsuzsi után akartam menni, hogy kaptam még egy infarktust. Műteni szerencsére nem kellett, de kaptam egy katétert. Hazaengedtek az orvosok, de arra figyelmeztettek, hogy a következő ilyennél már nem úszhatom meg a nyitott szívműtétet. Beutaltak a balatonfüredi szívkórházba egy háromhetes rehabilitációra, elméletileg ezen a héten kellett volna befeküdnöm, de most dolgozom, szóval ezt elhalasztottam. Október közepén fogok lemenni három hétre! Már nem akarok Zsuzsi után menni, itt vannak a gyerekeim. Már felnőttek, az igaz, de akkor is a gyerekeim. Be fogok feküdni, lesz, ami lesz”

– mondta sóhajtva akkor a Borsnak Lajsz András, aki valóban 3 hetet töltött a füredi szívkórházban.

Lajsz András ajtaján újra kopogtatott a szerelem

Lajsz András újra boldog Gizus oldalán Fotó: Lajsz András

A koktélkirálynak nagyon jót tettek a Balaton partján töltött hetek, napról napra életerősebb lett, és kezdte visszanyerni az irigylésre méltó optimizmusát. Ám azt legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy felesége tavalyi halálát követően ismét eltalálja őt Ámor nyila! Tavaly novemberben gyanútlanul, mit sem sejtve ment el egy osztálytalálkozóra, ahol megpillantotta Gizust, aki most már mindennél fontosabb a számára.

"Gizusban minden megvan, amit Zsuzsitól nem kaptam meg. Ő egy tündér, bűbájos teremtés, nagyon odateszi magát. Bár a gyerekeim még nem találkoztak vele, mi már összeköltöztünk. Egy Szokolya nevű településen élünk, Kismaros közelében. Gizus szintén egyedül maradt, négy évvel ezelőtt veszítette el a párját, így bőven volt miről beszélgetnünk már az első alkalommal. Azóta még inkább elmélyült a kapcsolatunk! Komolyan mondom, én nem is gondoltam volna, hogy nekem még tartogat az élet ilyen boldogságot és meglepetéseket"

– újságolta kacagva a boldogságtól Lajsz András új párja oldalán.