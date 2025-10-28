A Hip Hop Boyz sztárja is odavan Galla Miklós és Laár András közös estjéért: „Most végre látszik rajta az erő!”

Laár András és Galla Miklós hosszú idő után újra összeáll egy közös produkcióra! A két humoristát ezúttal Dombóvári István ötlete hozta össze, és a rajongók már alig várják a nosztalgikus műsort. Bár az életük nem mindig volt könnyű, Laár és Galla továbbra is a nevetés nagykövetei maradtak. A legendás estét pedig a Hip Hop Boyz sztárja, Kalocsai Krisztián is alig várja!

Laár András és Galla Miklós újra közösen lép fel (Fotó: Kiss Zoltán)

Laár András őszintén vallott: innen indult minden

Laár András az utóbbi időben több interjúban és egy friss podcastban is meglepően nyíltan beszélt életéről, és kiderült, hogy Gallával sok mindenben hasonlítanak – innen indult minden.

Nincs olyan ember, akinek fogalma lenne arról, velem mi van. Méricskélnek, nézegetnek, senki nem lát olyannak, amilyen vagyok. Az átlagember szeret, 12 milliót összedobtak ezresenként. Ez nagy dolog. A családom nem szeret. Ők taszítottak ki, én kényszerültem elmenni otthonról, amikor már tarthatatlan volt az állapot, és egy kétszer kétméteres lukba voltam belekényszerítve az összes cuccommal együtt, akkor eljöttem

– mondta Laár egy Bényei Matyinak adott beszélgetésben.

Galla Miklós és régi jó barátja története igazán szívmelengető! Mindketten bátran vállalták nehézségeiket, és sosem féltek segítséget kérni, ha kellett. A kihívások ellenére mindig megtartották derűs, pozitív hozzáállásukat. Barátságuk erősebb, mint valaha, és inspiráló példát mutatnak mindenkinek. Ez a kettős történet bizonyítja, hogy a nehéz időkben is lehet valaki boldog.

Dombóvári István ötlete volt az összeállás

A most formálódó Laár–Galla fellépés ötlete Dombóvári Istvántól származik. A humorista miután hallott társai nehéz helyzetéről azon dolgozott, hogy a két ikonikus előadót újra összehozza a színpadon. A tervek szerint egy különleges, egyszerre zenés és humoros est születik, ahol a KFT és a Holló Színház világa találkozik a mai közönség ízlésével.

O.G. Duck támogatja barátját ebben is

O.G. Duck, Laár András közeli barátja és munkatársa, szintén örömét fejezte ki a hír kapcsán.

András sok mindenen ment keresztül, de most végre látszik rajta az erő. Jó látni, hogy újra hisz magában, és hogy ennyi ember áll mögötte. Sokan fognak neki segíteni, és én is ott leszek mellette, ahogy eddig is

– mondta a rapper.