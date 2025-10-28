A Hip Hop Boyz sztárja is odavan Galla Miklós és Laár András közös estjéért: „Most végre látszik rajta az erő!”

Laár András és Galla Miklós hosszú idő után újra összeáll egy közös produkcióra! A két humoristát ezúttal Dombóvári István ötlete hozta össze, és a rajongók már alig várják a nosztalgikus műsort. Bár az életük nem mindig volt könnyű, Laár és Galla továbbra is a nevetés nagykövetei maradtak. A legendás estét pedig a Hip Hop Boyz sztárja, Kalocsai Krisztián is alig várja!
Laár András az utóbbi időben több interjúban és egy friss podcastban is meglepően nyíltan beszélt életéről, és kiderült, hogy Gallával sok mindenben hasonlítanak – innen indult minden.
Nincs olyan ember, akinek fogalma lenne arról, velem mi van. Méricskélnek, nézegetnek, senki nem lát olyannak, amilyen vagyok. Az átlagember szeret, 12 milliót összedobtak ezresenként. Ez nagy dolog. A családom nem szeret. Ők taszítottak ki, én kényszerültem elmenni otthonról, amikor már tarthatatlan volt az állapot, és egy kétszer kétméteres lukba voltam belekényszerítve az összes cuccommal együtt, akkor eljöttem
– mondta Laár egy Bényei Matyinak adott beszélgetésben.
Galla Miklós és régi jó barátja története igazán szívmelengető! Mindketten bátran vállalták nehézségeiket, és sosem féltek segítséget kérni, ha kellett. A kihívások ellenére mindig megtartották derűs, pozitív hozzáállásukat. Barátságuk erősebb, mint valaha, és inspiráló példát mutatnak mindenkinek. Ez a kettős történet bizonyítja, hogy a nehéz időkben is lehet valaki boldog.
A most formálódó Laár–Galla fellépés ötlete Dombóvári Istvántól származik. A humorista miután hallott társai nehéz helyzetéről azon dolgozott, hogy a két ikonikus előadót újra összehozza a színpadon. A tervek szerint egy különleges, egyszerre zenés és humoros est születik, ahol a KFT és a Holló Színház világa találkozik a mai közönség ízlésével.
O.G. Duck, Laár András közeli barátja és munkatársa, szintén örömét fejezte ki a hír kapcsán.
András sok mindenen ment keresztül, de most végre látszik rajta az erő. Jó látni, hogy újra hisz magában, és hogy ennyi ember áll mögötte. Sokan fognak neki segíteni, és én is ott leszek mellette, ahogy eddig is
– mondta a rapper.
Az utóbbi években a két művész között szoros barátság és közös kreatív munka alakult ki: O.G. Duck gyakran segít Laárnak videós és zenei projektjeiben. Most külön öröm számára, hogy barátja ismét a közönség elé léphet – ráadásul ezúttal Galla Miklóssal karöltve.
A közös fellépés nem csupán egy humoros est lesz, hanem egyfajta érzelmi katarzis is: a közönség szeretete, a barátok támogatása és a régi társak újra találkozása mind egyirányba mutat.
András és Miklós számára ez a projekt egyszerre jelenti a visszatérést és a megújulást – azt, hogy az elmúlt évek nehézségei után ismét közösségben, alkotóként élhetik meg önmagukat.
A közös est pontos időpontját hamarosan bejelentik, de annyi biztos: Laár András, Galla Miklós visszatérése a magyar humor egyik legikonikusabb pillanata lesz.
