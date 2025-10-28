Új fejezet kezdődik? Kunu Alexandra így néz ki mellműtétje után

Kunu Alexandra hosszú csend után lassan újra visszatért, és mintha minden eddiginél erősebben ragyogna. A fotók, amelyeken feltűnik, magabiztosságról és frissességről árulkodnak, a követők azt írják, mintha „újjászületett” volna. Egyre több, névtelenül érkező virágcsokor díszíti az Instagram-oldalát, és nemrég egy váratlan műtétről is posztolt. A pletykák azóta gombamód szaporodnak: vajon egy új szerelem hajnaláról van szó, vagy csupán az önmagára találás ünnepéről? Vagy ami talán a legérdekesebb, Kunu Márió előadja "a Bocsáss meg 2.0-t".

Kunu Márió Czakó Emília Kávétejszín kapcsolata úgy néz ki, váratlanul véget ért, hiszen Czakó Emília Instagram-oldaláról eltűntek a közös fotók / Fotó: Instagram

Kunu Márió szakított Czakó Emília Kávétejszínnel?

Közben Márió sem tétlenkedett: röviddel a szakításuk után máris felvállalta kapcsolatát Czakó Emíliával. A páros közös képeit mindenki lájkolta, míg hirtelen, ahogy az lenni szokott a Kunu-univerzumban, robbant a bomba. Emília, akit a rajongók csak „Kávétejszínként” emlegetnek, most egyik napról a másikra letörölte az összes közös fotót Márióval.

A követők persze azonnal találgatni kezdtek: véget ért a kapcsolat? És vajon miért pont most, amikor Alexandra egyre több virágot kap, méghozzá névtelenül? A kommentelők között sokan úgy vélik, Márió nem tudta elengedni gyermeke édesanyját. Egy régi dalrészlet is újra terjedni kezdett:

Sajnálom, elrontottam, nem tagadom… Bocsásd meg, hisz tudod, milyen hülye vagyok. Te voltál mindig is az őrangyalom Érted ígérem, hogy megjavulok Sajnálom, elrontottam, nem tagadom Bocsásd meg, hisz tudod milyen hülye vagyok Te voltál mindig is az őrangyalom Érted ígérem, hogy megjavulok...

A rajongók szerint ez akár egy üzenet is lehet, egyfajta „Bocsáss meg 2.0” bejelentés előjele.

Kunu Márió felesége, Kunu Alexandra pár hónapja névtelen csokrokat kap (Fotó: Instagram)

Kunu Alexandra és egy váratlan beavatkozás

Alexandra viszont nem válaszol a találgatásokra, a legutóbbi bejegyzése azonban beszédes volt: egy fotó, amelyen kompressziós melltartóban látható éppen a műtét utáni lábadozás időszakából. Egy új élet kezdete? Többen úgy gondolják, hogy Alexandra ezzel nemcsak fizikai, hanem lelki megújulásáról is üzent. Mások szerint pedig a kép egyértelmű üzenet Máriónak: „Nézd, erősebb vagyok, mint valaha.”