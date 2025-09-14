Völgyi Zsuzsiért odavannak a huszonéves fiúk – ikonikus slágert énekelt újra a CRAZYBOYS kedvéért

A Romantic zenekar reneszánszát éli, Völgyi Zsuzsi, Kunovics Katinka és Gáspár Győző triója nem tud kimenni a divatból. Legismertebb slágerüket, a Vágyom rád-ot pedig most a népszerű DJ-duó, a CRAZYBOYS dolgozta át kissé. A huszonéves fiúk el voltak ájulva Völgyi Zsuzsi kisugárzásától…

Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka a CRAZYBOYS DJ-duóval vonult stúdióba (Fotó: Instagram/CRAZYBOYS)

Völgyi Zsuzsiért odavannak a fiatal fiúk és férfiak

Péntek este debütált a CRAZYBOYS új feldolgozása, amin Radar művésznevű erdélyi DJ-barátjuk is közreműködött. Gugi Zsolt és Nyilas Kristóf kettőse nem az eredeti hangsávhoz nyúlt: kérésükre a tagok újra felénekelték az örökzöldet, Győzike pedig még a klipben is szerepelt, egy feltétellel: legyenek zebrák is…

A CRAZYBOYS korábban olyan előadókkal dolgozott mint a NOX, Dér Heni és Karapancsev Kristóf… Nem csoda, ha a Romantic énekesei igent mondtak a felkérésükre. Ahogy azt korábban a Ripost is megírta, Győzike saját versszakot kapott, most pedig arról mesélt a DJ-duó, milyen volt a két énekesnővel a munka.

„Zsuzsi és Katinka fantasztikusak” – szögezte le mindjárt az elején a Borsnak nyilatkozva Gugi Zsolt. „Tök laza volt a stúdiózás velük, nagyon jófejek voltak, és elképesztő volt látni a profizmusukat. Lényegében beéneklés nélkül tökéletesen lehoztak mindent elsőre. Érdekes volt hallani, hogy mennyit érett, mennyivel markánsabb lett a hangszínük a 2001-es eredeti verzióhoz képest” – méltatta őket a CRAZYBOYS tagja, majd mikor arról kérdeztük, hogy külsőre is ilyen bombasztikusnak találja-e őket, elmosolyodott. Ugyanis mióta Völgyi Zsuzsi szakított 18 évvel fiatalabb párjával, tele a virtuális postaládája szerelmes levelekkel, amiknek jó része húszas, harmincas éveikben járó férfiaktól érkezik.

„Úgy olvastam, Katinka sokat fogyott az elmúlt években, tényleg nagyon jól néz ki. És Völgyi Zsuzsi előtt is le a kalappal. Megértjük, miért rajong érte annyi férfi, a mi korosztályunkból is! Jó kiállású nőci, sugárzik róla a magabiztosság, és amikor énekelni kezd az csak rátesz egy lapáttal. Félre értés ne essék, párkapcsolatban élek, és nekem más a zsánerem, de megértem a szingli fiúkat” – nevetett Gugi Zsolt.