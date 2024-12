Orvoshoz fordul problémájával a magyar énekesnő, meg fogják műteni

Az a baj, hogy a külsőségekkel – mivel ebben a szakmában amúgy is fontos, hogy az ember, hogy néz ki – mindig is küzdöttem. Szinte gyerekkorom óta. Egyszer lefogytam, egyszer meghíztam. Ez egy örök küzdelem számomra. Ezért sokszor nem is éreztem jól magam és ez most is így van. Nem érzem így jól magam a bőrömben. Úgyhogy erre próbáltam egy végleges megoldást találni és úgy érzem, most megtaláltam. Nem azért, mert nekem nincs akaraterőm, mert én az életem során háromszor fogytam le 60 kilót és háromszor jött vissza.