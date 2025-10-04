„Végső elkeseredésemben…” – borzalmas csapás érte Kulcsár Edina családját, követőitől kér segítséget

Kétségbeesve kért segítséget a rajongóiktól Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő családjának házikedvence, Tigris eltűnt. A cicusnak Csepelen veszett nyoma és Edina elmondása szerint a cica rendkívül kedves és barátságos. Kiemelte, gyermekeik nagyon várják haza Tigrist, így reménykednek benne, megtalálják őt.
Tigrist tegnap kozmetikushoz vitte a család. Ameddig vártak rá Dion elaludt a babakocsiban, így autó helyett gyalog indultak el, hogy tudjon még egy kicsit aludni Dion. Séta közben viszont a hordozó valahogy kinyílt Tigris pedig elfutott és beugrott egy ház kerítésén. Azonnal hívtak, odamentem és nagyon sokáig kerestem, de sajnos nem jártam sikerrel. Később visszamentünk, plakátokat is ragasztottunk, csepeli csoportokba is írtunk és már ma hajnalban is kerestem a környéken, ahol eltűnt, de nem találtam. Végső elkeseredésemben pedig csak a saját kis közösségemhez tudok fordulni, vagyis hozzátok
- írja 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében a sztáranyuka hozzátéve:
Hat pici gazdája és persze mi is nagyon várjuk haza!
- írta Edina a segítségkérő plakátra.
