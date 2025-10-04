Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Végső elkeseredésemben…” – borzalmas csapás érte Kulcsár Edina családját, követőitől kér segítséget

Kulcsár Edina
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 12:25
eltűntcica
Nyoma veszett kis kedvencüknek, egyszerűen nem találják.
B. V.
A szerző cikkei

Kétségbeesve kért segítséget a rajongóiktól Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő családjának házikedvence, Tigris eltűnt. A cicusnak Csepelen veszett nyoma és Edina elmondása szerint a cica rendkívül kedves és barátságos. Kiemelte, gyermekeik nagyon várják haza Tigrist, így reménykednek benne, megtalálják őt.

20250826_Nyerő páros_MG_MW 032
Kétségbeesve kért segítséget Kulcsár Edina Fotó: Markovics Gábor

Kulcsár Edina: Hat pici gazdája és persze mi is nagyon várjuk haza!

Tigrist tegnap kozmetikushoz vitte a család. Ameddig vártak rá Dion elaludt a babakocsiban, így autó helyett gyalog indultak el, hogy tudjon még egy kicsit aludni Dion. Séta közben viszont a hordozó valahogy kinyílt Tigris pedig elfutott és beugrott egy ház kerítésén. Azonnal hívtak, odamentem és nagyon sokáig kerestem, de sajnos nem jártam sikerrel. Később visszamentünk, plakátokat is ragasztottunk, csepeli csoportokba is írtunk és már ma hajnalban is kerestem a környéken, ahol eltűnt, de nem találtam. Végső elkeseredésemben pedig csak a saját kis közösségemhez tudok fordulni, vagyis hozzátok

 - írja 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében a sztáranyuka hozzátéve:

Hat pici gazdája és persze mi is nagyon várjuk haza!

- írta Edina a segítségkérő plakátra. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu