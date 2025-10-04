„Végső elkeseredésemben…” – borzalmas csapás érte Kulcsár Edina családját, követőitől kér segítséget

Tigrist tegnap kozmetikushoz vitte a család. Ameddig vártak rá Dion elaludt a babakocsiban, így autó helyett gyalog indultak el, hogy tudjon még egy kicsit aludni Dion. Séta közben viszont a hordozó valahogy kinyílt Tigris pedig elfutott és beugrott egy ház kerítésén. Azonnal hívtak, odamentem és nagyon sokáig kerestem, de sajnos nem jártam sikerrel. Később visszamentünk, plakátokat is ragasztottunk, csepeli csoportokba is írtunk és már ma hajnalban is kerestem a környéken, ahol eltűnt, de nem találtam. Végső elkeseredésemben pedig csak a saját kis közösségemhez tudok fordulni, vagyis hozzátok