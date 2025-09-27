Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
G.w.M-ék húszan éltek egy lakásban: „Elképzelhetetlen volt, hogy milyen érzés egy saját otthon”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 17:16
A rapper sosem titkolta honnan jött, és nem is változtatna a múltján, bár elismeri, örült volna egy olyan lehetőségnek, mint az Otthon Start program. G.w.M szokásához híven nem finomkodott a véleményével.
Kulcsár Edina és G.w.M családja természetesen ma már semmiben nem szenved hiányt, de a rappernek nem mindig volt ilyen gyönyörű otthona és drága autói. Márk most elárulta, közel sem ilyen körülmények között nőtt fel, és bár ő ezt egy cseppet sem bánja, de elismeri, egy olyan lehetőség mint az Otthon Start program megváltoztatta volna az életüket akkoriban.

G.w.M és Kulcsár Edina élete nem volt mindig ilyen harmonikus
G.w.M testvéreivel és szüleivel egy húsz fős háztartásban élt gyerekként, akkor nagy segítség lett volna nekik a fix 3%-os hitel (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M TikTok-oldalára töltött fel egy videót, amiben kiáll amellett, hogy a fiatalok alacsony, fix kamatozású hitelhez, és ezáltal lakáshoz jutnaknak, ugyanis ő fiatal felnőttként álmodni sem mert ilyesmiről.

Van ez a 3%-os hitel, amit nagyon sokan szidnak, de mi, én és a családom, akik húszan laktak egy lakásban, máshogy gondoljuk ezt. Nyilván megvolt a maga varázsa, nagyon vártuk az estéket, mindenki tette le a matracokat, lepedőket, és ezt nagyon éltük, mert nagyon nagy szeretet övezte az egész házat. De megvoltak az árnyoldalai is: várni kellett a fürdőre, a mosdóra

 – kezdte G.w.M.

„A kajálásokat különösen szerettük, mert nyilván egy asztalhoz nem fértünk oda, és a földön meg mindenhol ült mindenki. Tényleg az otthon szeretete, melege fogadott minket mindig, amikor hazaértünk. De a mai világban már sokkal könnyebb, nekünk akkor elképzelhetetlen volt, hogy milyen érzés egy saját otthonba belépni” – mesélte.

@gwmmusic_official 🏠❗️ Szerinted?! #fy #foryou #nekedbe #nekedbelegyen #gwm ♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

G.w.M és Csuti ebben egyetért

Bár a sztárapukák nem voltak mindig jóban, az elmúlt években szerencsére rendeződött a viszonyuk. Az pedig sosem volt kérdés, hogy mindketten a legjobbat akarják családjuknak és a gyerekeiknek, még ha a távoli jövőről van is szó.

Sokan szidják ezt a 3%-os hitelt, de szerintem ez egy kitűnő lehetőség, egy hatalmas ugródeszka. Minek fizetni az albérletet, amikor a saját otthonodat is fizetheted? A mi időnkben ez egy elképzelhetetlen dolog volt, hogy ilyen könnyen otthonhoz jussunk. Szerintem ez egy nagyon jó dolog

 – zárta le a mondandóját G.w.M.

Korábban Szabó András Csuti is hasonlóan pozitív véleményt fogalmazott meg az Otthon Start Program előnyeiről:

„Szerintem, amit ez a forint alapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális.”

 

