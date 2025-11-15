Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Mindig sírhatnékom van, ha a vasútállomásra megyek”– sokkos állapotban vannak a helyiek a szentmártonkátai vonatbaleset miatt

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 17:20
Szentmártonkátavonatbaleset
Nem múlik a fájdalom a helyiekben. Öt fiatal vesztette életét tragikus körülmények között a szentmártonkátai vonatbaleset során. Többen gyertyát is gyújtottak a fiatalokért, így emlékeznek rájuk.
M. N.
A szerző cikkei

Mélyen gyászol Szentmártonkáta. Ahogyan arról a Bors is beszámolt, november 4-én szörnyű baleset történt a vasútállomáson. Egy autó, amiben hat fiatal ült, a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, amit elgázolta őket az érkező Tokaj intercity. A helyiek gyertyagyújtással emlékeznek a szentmártonkátai vonatbaleset áldozataira. 

szentmártonkátai vonatbaleset
A szentmártonkátai vonatbaleset másnapján készült felvételen jól látható az ütközés pontos helye.
Fotó: Gabor Zoltan /  Bors

Közösen gyászolják a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatait

Ahogyan az ismeretes a 24 éves Zoltán vezette azt az autót, amibe öt barátját ültette. Inni és kocsikázni mentek a településen és környékén, de tragédiával végződött az estéjük. A férfi egy idő után, ismeretlen körülmények miatt, nagy sebességgel a vasúti sínek felé vette az irányt, ahol a tilos jelzés ellenére kikerülte a félsorompót. Az érkező Tokaj intercity azonnal elgázolta őket. Közel 500 méteren keresztül tolta maga előtt az autót, ami a felismerhetetlenségig összetört. A baleset után kiderült: Zoltánnak még csak jogosítványa sem volt, sőt az autót is a baleset előtt egy nappal vásárolta. 

Zoltánon kívül még négy fiatal halt meg: Csilla, Robika, István és Gábor. Az egyetlen túlélő, Gábor nővére, Viktória volt, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. 

szentmártonkátai vonatbaleset
Mécsesekkel emlékeznek a helyiek a fiatalokra Fotó: olvasói/Facebook

A helyiek mélyen együttéreznek a családokkal. Vannak, akik még a vonatállomásra sem mennek szívesen. 

Összegyűltünk és gyertyát gyújtottunk a lelkükért 

– kezdte lapunknak Tünde, aki szintén Szentmártonkátán lakik. - Egyszerűen felfoghatatlan az, ami történt. Harag van bennünk, csalódottság, fájdalom, tehetetlenség. Mindenki azt kérdezgeti egymástól, hogy „de miért? Miért ment át a piroson?!” Én minden reggel vonattal megyek dolgozni, állandóan sírhatnékom van, ha az állomásra megyek. Mindig arra gondolok, hogy azok a fiatalok még csak nem is éltek. Szerintem ez örökre megváltoztatta a település közhangulatát és az embereket is, akik itt élnek – zárta gondolatait a nő.


 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu