„Mindig sírhatnékom van, ha a vasútállomásra megyek”– sokkos állapotban vannak a helyiek a szentmártonkátai vonatbaleset miatt

Mélyen gyászol Szentmártonkáta. Ahogyan arról a Bors is beszámolt, november 4-én szörnyű baleset történt a vasútállomáson. Egy autó, amiben hat fiatal ült, a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, amit elgázolta őket az érkező Tokaj intercity. A helyiek gyertyagyújtással emlékeznek a szentmártonkátai vonatbaleset áldozataira.

A szentmártonkátai vonatbaleset másnapján készült felvételen jól látható az ütközés pontos helye.

Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Közösen gyászolják a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatait

Ahogyan az ismeretes a 24 éves Zoltán vezette azt az autót, amibe öt barátját ültette. Inni és kocsikázni mentek a településen és környékén, de tragédiával végződött az estéjük. A férfi egy idő után, ismeretlen körülmények miatt, nagy sebességgel a vasúti sínek felé vette az irányt, ahol a tilos jelzés ellenére kikerülte a félsorompót. Az érkező Tokaj intercity azonnal elgázolta őket. Közel 500 méteren keresztül tolta maga előtt az autót, ami a felismerhetetlenségig összetört. A baleset után kiderült: Zoltánnak még csak jogosítványa sem volt, sőt az autót is a baleset előtt egy nappal vásárolta.

Zoltánon kívül még négy fiatal halt meg: Csilla, Robika, István és Gábor. Az egyetlen túlélő, Gábor nővére, Viktória volt, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

Mécsesekkel emlékeznek a helyiek a fiatalokra Fotó: olvasói/Facebook

A helyiek mélyen együttéreznek a családokkal. Vannak, akik még a vonatállomásra sem mennek szívesen.

Összegyűltünk és gyertyát gyújtottunk a lelkükért

– kezdte lapunknak Tünde, aki szintén Szentmártonkátán lakik. - Egyszerűen felfoghatatlan az, ami történt. Harag van bennünk, csalódottság, fájdalom, tehetetlenség. Mindenki azt kérdezgeti egymástól, hogy „de miért? Miért ment át a piroson?!” Én minden reggel vonattal megyek dolgozni, állandóan sírhatnékom van, ha az állomásra megyek. Mindig arra gondolok, hogy azok a fiatalok még csak nem is éltek. Szerintem ez örökre megváltoztatta a település közhangulatát és az embereket is, akik itt élnek – zárta gondolatait a nő.







