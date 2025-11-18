Kerkez Milos miatt áll a bál Liverpoolban, elővették Arne Slotot

Számos Liverpool-szurkolót elgondolkodtatott, amit Kerkez Milostól láttak a magyar válogatottban az Örményország és Írország ellen vb-selejtezőkön. A drukkerek ugyanis nyomát sem észlelték azoknak a problémáknak, amik klubszinten felmerültek a balhátvéddel kapcsolatban. Többen Arne Slotot vették elő, szerintük a holland edző a hibás.
El sem hiszem, hogy az emberek már most bukásnak tartják Kerkezt, amikor egyértelmű, hogy rossz teljesítménye nagyrészt annak köszönhető, ahogyan Slot használja őt
– idézi az egyik liverpooli szurkoló szavait a givemesport.com.
Kerkez utoljára az Arsenal elleni 1-0-ás győzelem alkalmával nyújtott jó teljesítményt a Vörösök színeiben. Azóta, közel három hónappal később a magyar játékos formája finoman szólva sem kiegyensúlyozott. De a válogatottban teljesen más a helyzet. Az angol klub drukkerei figyelemmel kísérik kedvenceik nemzetközi teljesítményeit, és nekik is feltűnt, hogy a balhátvéd Marco Rossi szövetségi kapitány irányítása alatt legkisebb nyomát sem mutatja azoknak a nehézségeknek, amelyekkel klubszinten szembesül. Az Írország elleni teljesítménye ismét megmutatta, hogy mire képes. 96 perc alatt minden párharcát megnyerte, ötször szabadított fel, blokkolt egy lövést, nyolc párbajból hetet megnyert a földön, gólpasszt adott, és ezen kívül egy ziccert is kialakított. Bár Kerkez teljesítménye sem volt elég ahhoz, hogy a nemzeti csapat megszerezze a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban, a számok önmagában is aggodalmat okoztak a Liverpool-szurkolók körében.
Kerkez Milos gólpasszából újabb zseniális gól született Magyarországon
– fogalmazott egy másik angol drukker, aki felszólította Arne Slotot, hogy a szakmai stábbal együtt oldják meg Kerkez helyzetét Liverpoolban.
