Bevállalná az ötödik gyereket is Kulcsár Edina? Nagyon úgy tűnik!

Kulcsár Edina rendkívül aktív a közösségi oldalakon, most követőinek válaszolt az Instagramon. A korábbi szépségkirálynő négy gyermek édesanyja, akiket próbál legjobb tudása szerint nevelni. Előző párjával, Csutival két közös gyermekük van, Medox és Nina, illetve Varga Márktól is két gyermeke született, Amara és Dion. Már így is egy szép, nagy mozaikcsaládot alkotnak, de nincs kizárva családbővítés sem...

Kulcsár Edina és G.w.M nem vetik el a harmadik közös gyermek ötletét (Fotó: Szabolcs László)

A korábbi szépségkirálynő nem csupán jövőbeli terveiről vallott közösségi oldalán, hanem négy gyermeke születéséről is mesélt.

Medox elintézte, hogy mindegyik gyermekem császárral szülessen. A negyedik gyerkőc, azaz Dion után volt a leggyorsabb a felépülésem, mivel nagyszerű orvosom volt

– válaszolt követője kérdéseire a most is bomba formában lévő szépségkirálynő.

Bevállalná Kulcsár Edina az ötödiket?

Sok mindenen múlik, hogy bevállalnék-e még egy gyerkőcöt. Alapvetően rávágnám, hogy IGEN, de rengeteg dolgot kell mérlegelni egy ilyen felelősségteljes döntés esetében

– írta Instagram történetében a modell, aki nem zárkózik el az ötlettől.

Kulcsár Edina négy gyermek után is bomba formában van (Fotó: Instagram)

G.w.M életét adná a családjáért

A családban nem csupán Kulcsár Edina, hanem Varga Márk, azaz G.w.M is imádja gyermekeit, aki korábban családjáról vallott közösségi oldalán. A neves rapper elárulta, hogy az életet jelenti számára Edina és gyermekei, akik a rajongók szerint is jót tesznek egymásnak, mivel mindketten megtalálták a helyes utat.

A rapper pedig a héten adta ki első számát új albumáról, ami óriási siker lett a közösségi oldalakon. G.w.M Fehér Krisztiánnal és Dobozi Lacikával együtt énekel legújabb dalában, ami már a 150 ezer megtekintést is átlépte a rapper hivatalos Youtube csatornáján. A zene a TikTokot és az Instagramot is meghódította alig két nap alatt.