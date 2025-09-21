Kulcsár Edina és G.w.M házassága példa lehet a hazai mozaikcsaládoknak

Egy válás sokak számára nehéz és fájdalmas téma ugyanúgy, ahogy egy új család kialakítása is rengeteg kihívással jár. Ma már azonban egyre nyíltabban tudunk beszélni ezekről a helyzetekről, a nehézségekről és a pozitívumokról is. Hiszen a legfontosabb kérdés mindig az: hogyan lehet egy egészséges légkört teremteni, és a gyermeket szeretettel beintegrálni egy új kapcsolatba? A válások, az új szerelmek és a „baby dömping” olyan családi formákat hoztak létre, amik korábban ritkaságnak számítottak, ma viszont egyre természetesebbek. Íme, néhány példa a hazai legkedvesebb mozaikcsaládok közül! Kezdjük a sort a Kulcsár Edina és G.W.M párossal.

Kulcsár Edina gyermekeit közösen neveli jelenlegi párjával G.w.M-mel, így egy igazi mozaikcsaláddá váltak (Fotó: Mediaworks)

Kulcsár Edina és G.w.M – Hat gyermek egy háztartásban

Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M családja igazi mozaikcsalád, hiszen mindketten hoztak gyermekeket előző kapcsolataikból, és közösen is nevelnek kicsiket. Edina két gyermeke, Medox és Nina Szabó András Csutitól származik, míg G.w.M két gyermeke Nagy Melanietól. A házaspár közös gyermekei Amara és Dion.

Vasvári Vivien előző kapcsolataiból két gyermeket hozott új házasságába (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond – Új szerelem, új család

Vasvári Vivien elképesztő erővel és energiával neveli a gyerekeit. Előző kapcsolataiból van egy lánya, Ariana, egy kisfia, Edward, illetve mostani férjével, Bodnár Zsigmonddal két közös kisfiuk, Colin és Liam. Férjének pedig korábbi házasságából is van két gyereke. A pár kapcsolata stabilabb, mint valaha: szerelmüket nemcsak egy esküvő, hanem most már a két közös gyermek is összeköti.

Marsi Anikó férje Gyarmati Gábor, akivel közösen tervezik tovább életüket (Fotó: Tumbász Hédi / hot! magazin)

Marsi Anikó párja imádja „új gyerekeit”

Marsi Anikó és Palik László két fiút neveltek közösen: Vilmost és Vincét. A válás után Anikó új párjával, Gyarmati Gáborhoz ment hozzá, aki hozta előző kapcsolatából született fiát, Artúrt. „Mozaikcsalád vagyunk” – mondja Anikó, aki ahelyett, hogy rivalizálna férje exével, Agócs Judittal, inkább összefog vele. Ebben szerepet játszik az is, hogy a két nő csak azután találkozott, hogy a színésznő már rég lezárta kapcsolatát Gáborral, így a múlt árnyai nem nehezítik meg az együttműködést.

Berki Mazsi és párja együtt nevelik a kis Emmát (MW archív)

Berki Mazsi párja, Kajári Zotán– Egyedülálló anyaság és új szerelem

Berki Mazsi gyermeke, Emma, Berki Krisztiántól született. A celeb tragikus halálát követően a kislányt édesanyja és új párja nagy szeretetben nevelik a vállalkozó korábbi házasságából született két kicsivel közösen, így három fős gyereksereg várja a szülőket otthon.