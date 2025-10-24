Kucsera Gábor szerint az 56-os forradalom ünnepe mindenkié

Hazai sztárok egész sora döntött úgy, hogy jelenlétével támogatja Orbán Viktor október 23-án elmondott, ünnepi beszédének mindenkihez szóló üzenetét. Kucsera Gábor az állami ünnepség után mondta el gondolatait a Borsnak.

Kucsera Gábor is közvetlen közelről hallgathatta meg Orbán Viktor ünnepi beszédét - (Képünk jobb felső sarkában, napszemüvegben) - Fotó: Bors

Kucsera Gábor: „Október 23-a a magyar nép ünnepe...”

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország egyik, történelmi és meghatározó mérföldköve. A hősökre megemlékezni és előttük fejet hajtani a nemzeti ünnepen nem jobb vagy baloldali privilégium. Október 23-a a magyar nép ünnepe, határainkon innen és túl.

Megtelt a Kossuth tér az október 23-ai állami ünnepségen -Fotó: Mediaworks

Nekem megtisztelő volt ott lenni és a honfitársaimmal közösen elénekelni a Himnuszt és együtt emlékezni 1956 hőseire”

– fogalmazott a kétszeres világbajnok sportoló, aki büszke arra, hogy ott ülhetett Magyarország miniszterelnöke mögött az ünnepi beszéde alatt.

Kucsera Gábor a Drogellenes Digitális Polgári Körben is helytáll (Fotó: Bors)

„Ha akár egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte”

Kucsera Gábor ugyanakkor nem „csupán” ezen a módon mutatta meg az utóbbi időben, hogy mennyire elkötelezett Magyarország kormányának és a jobboldalnak a törekvései mellett. Alapítótagként csatlakozott a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz, melynek üzenete és eszmeisége nagyon fontos számára. „Használtam drogokat, de nem voltam függő” – mondta korábban lapunknak. Gábor, éppen ezért fontosnak tartja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a veszélyekre – ennek jegyében lett a Drogellenes Digitális Polgári Kör egyik alapítója: „Jött ez a felkérés, és úgy voltam vele, ha el tudunk jutni minél több emberhez, és akár egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte. Tök mindegy, mennyi hideget kapok emiatt” – nyilatkozta Kucsera Gábor.