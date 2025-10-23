Október 23-a alkalmából üzent Orbán Viktor

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 06:13
A pesti srácokat idézte meg egy dalban Orbán Viktor.
Avanti ragazzi di Buda – az ismert olasz dallal emlékezett az október 23-i nemzeti ünnep előestéjén a forradalom hőseire, a pesti srácokra közösségi oldalára feltett videójában Orbán Viktor.

Az ismert olasz antikommunista szerzemény Pier Francesco Pingitore és Dimitri Gribanovski szerzeménye az 1956-os magyar forradalomnak állít emléket.

A Jóisten emlékszik rátok
És bennünk a tűz újra ég, 
Hisz itt vagytok hős pesti srácok, 
Míg egy magyar szív dobog még.

írta videójához a miniszterelnök.

