Október 23-a alkalmából üzent Orbán Viktor

Avanti ragazzi di Buda – az ismert olasz dallal emlékezett az október 23-i nemzeti ünnep előestéjén a forradalom hőseire, a pesti srácokra közösségi oldalára feltett videójában Orbán Viktor.
Az ismert olasz antikommunista szerzemény Pier Francesco Pingitore és Dimitri Gribanovski szerzeménye az 1956-os magyar forradalomnak állít emléket.
A Jóisten emlékszik rátok
És bennünk a tűz újra ég,
Hisz itt vagytok hős pesti srácok,
Míg egy magyar szív dobog még.
– írta videójához a miniszterelnök.
