Október 23-a alkalmából üzent Orbán Viktor

Avanti ragazzi di Buda – az ismert olasz dallal emlékezett az október 23-i nemzeti ünnep előestéjén a forradalom hőseire, a pesti srácokra közösségi oldalára feltett videójában Orbán Viktor.

Dallal emlékezett meg a forradalom hőseiről Orbán Viktor

.Fotó: Fischer Zoltán



Az ismert olasz antikommunista szerzemény Pier Francesco Pingitore és Dimitri Gribanovski szerzeménye az 1956-os magyar forradalomnak állít emléket.

A Jóisten emlékszik rátok

És bennünk a tűz újra ég,

Hisz itt vagytok hős pesti srácok,

Míg egy magyar szív dobog még.

– írta videójához a miniszterelnök.