Kiderült, milyen sztárokkal találkozhatunk a Békemeneten

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 19:16
Orbán Viktor osztott meg egy videót, amelyben magyar sztárok buzdítanak arra, vegyünk részt a Békemeneten.

Több magyar sztár is szívügyének tekinti a Békemenetet, és arra buzdítanak, hogy minél többen vegyenek részt az október 23-án megrendezésre kerülő eseményen. Többek között Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Muri Enikő, Cooky, Kucsera Gábor is vállalta, hogy ő bizony ott lesz a menetben és a Kossuth téren.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
