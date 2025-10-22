Kiderült, milyen sztárokkal találkozhatunk a Békemeneten

Több magyar sztár is szívügyének tekinti a Békemenetet, és arra buzdítanak, hogy minél többen vegyenek részt az október 23-án megrendezésre kerülő eseményen. Többek között Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Muri Enikő, Cooky, Kucsera Gábor is vállalta, hogy ő bizony ott lesz a menetben és a Kossuth téren.