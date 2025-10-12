Egymást érik a titkos sztáresküvők: Ki lesz a következő?

Egész nyáron és ősz elején is sorban kongatták meg az esküvői harangokat a sztárpárok. Talán még soha nem volt ennyi titkos esküvő, mint idén. Curtis, Krausz Gábor és Ember Márk is megházasodott...

Ember Márk és kedvese, Havasi Virág titokban kelt egybe (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Ember Márk esküvő teljes titokban

Talán senki sem lepődött meg azon, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? ügyeletes szépfiúja, Ember Márk a legnagyobb titokban vette feleségül kedvesét, Havasi Virágot. Márk ugyanis sokáig még azt is titkolta, hogy foglalt a szíve, majd a szakításukról is csak pletykák keringtek, mint ahogy a „káposzta újramelegítését” sem verték nagy dobra. Nem meglepő, hogy az is csak utólag árulták el a rajongóknak, hogy szeptember elején egy belvárosi szerb templomban örök hűséget fogadtak egymásnak.

Viszkok Fruzsi is követte barátnője példáját

Az esküvőláz ragadós: Virág jó barátnője, az influenszer Viszkok Fruzsi is szeptemberben mondta ki a boldogító igent a Formula–1 világában dolgozó szerelmének, Ladocsi Péternek. Bár a vörös hajú tartalomgyártó-lány az esküvőszervezés egyes részleteibe beavatta követőit, az esküvőről csak utólag posztolt egy fotót, és akkor sem részletezte a pontos dátumot és helyszínt.

Krausz Gáborék titokban főzték ki az esküvő tervét

A titkos esküvők táborát most már a sztárséf, Krausz Gábor is erősíti, méghozzá nem mással, mint a Dancing with the Stars profi táncosával, Mikes Annával. A páros története olyan, mintha egy romantikus Netflix-sorozatot írtak volna: 2023-ban, amikor Krausz még a válása utáni mélypontját élte meg, egyszer csak megjelent Anna, és „lassú tűzön” ki is főtt a szerelmük.

Idén januárban megtörtént a lánykérés, szeptemberben pedig már csattant a hitvesi csók. És persze egy sztárséf nem úszhatja meg szendvicstálcával: az esküvői menü olyan volt, hogy a vendégek azóta is nyalogatják a tíz ujjukat. Volt itt toszkán minestrone, lazac gravlax, marhapofa vadas – gyakorlatilag egy kulináris Michelin-maraton. Krausz Gábor esküvője óta állítólag a násznép egyik fele azóta is táncol, a másik pedig még mindig az étlapot emlegeti.