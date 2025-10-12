Egymást érik a titkos sztáresküvők: Ki lesz a következő?

Egész nyáron és ősz elején is sorban kongatták meg az esküvői harangokat a sztárpárok. Talán még soha nem volt ennyi titkos esküvő, mint idén. Curtis, Krausz Gábor és Ember Márk is megházasodott...
Talán senki sem lepődött meg azon, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? ügyeletes szépfiúja, Ember Márk a legnagyobb titokban vette feleségül kedvesét, Havasi Virágot. Márk ugyanis sokáig még azt is titkolta, hogy foglalt a szíve, majd a szakításukról is csak pletykák keringtek, mint ahogy a „káposzta újramelegítését” sem verték nagy dobra. Nem meglepő, hogy az is csak utólag árulták el a rajongóknak, hogy szeptember elején egy belvárosi szerb templomban örök hűséget fogadtak egymásnak.
Az esküvőláz ragadós: Virág jó barátnője, az influenszer Viszkok Fruzsi is szeptemberben mondta ki a boldogító igent a Formula–1 világában dolgozó szerelmének, Ladocsi Péternek. Bár a vörös hajú tartalomgyártó-lány az esküvőszervezés egyes részleteibe beavatta követőit, az esküvőről csak utólag posztolt egy fotót, és akkor sem részletezte a pontos dátumot és helyszínt.
A titkos esküvők táborát most már a sztárséf, Krausz Gábor is erősíti, méghozzá nem mással, mint a Dancing with the Stars profi táncosával, Mikes Annával. A páros története olyan, mintha egy romantikus Netflix-sorozatot írtak volna: 2023-ban, amikor Krausz még a válása utáni mélypontját élte meg, egyszer csak megjelent Anna, és „lassú tűzön” ki is főtt a szerelmük.
Idén januárban megtörtént a lánykérés, szeptemberben pedig már csattant a hitvesi csók. És persze egy sztárséf nem úszhatja meg szendvicstálcával: az esküvői menü olyan volt, hogy a vendégek azóta is nyalogatják a tíz ujjukat. Volt itt toszkán minestrone, lazac gravlax, marhapofa vadas – gyakorlatilag egy kulináris Michelin-maraton. Krausz Gábor esküvője óta állítólag a násznép egyik fele azóta is táncol, a másik pedig még mindig az étlapot emlegeti.
Széki Attila, alias Curtis, és szíve hölgye, Barnai Judit, alias Judie love story-ja öt éve kezdődött – és bár voltak hullámvölgyek, a kapcsolatuk beérett, s mára házastársak. A tavalyi eljegyzésük után az esküvőről mindig csak azt mondták: majd… Így a legtöbb rajongó arra számított, idén már nem kerül sor a lagzira.
Ám a páros az Ázsia Expressz 2025 tett magának egy merész fogadalmat: ha ezt kibírják, jöhet rögtön az esküvő.
Így is történt, hogy néhány hónappal később, augusztus 11-én jóformán titokban kimondták az igent, szűk körben. A sztárpár nagy lagzit is ígért, amit aligha tudnak majd ekkora titokban tartani, főleg hogy minimum 200 főt akarnak meghívni.
Bár ők nem tartották hét pecsét alatt az esküvő szervezését, az tény, hogy a tervezettnél korábban keltek egybe. A színészpár ugyanis őszi esküvőt álmodott meg, de mikor kiderült, hogy a tökéletes helyszínen jóformán minden időpont betelt, rögtön lecsaptak az egyetlen májusi szabad dátumra.
Nádai Anikó és Hajmásy Péter is régóta jegyben jár, csak úgy mint Hajdú Péter és menyasszonya, Eszter. Vajon ők lesznek a következők, akiknek az esküvőjéről hallhatunk? De idén lett jegyespár Szuperák Barbara és Tarcsi Zoltán Jolly is…
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.