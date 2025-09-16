Titokban házasodott meg a magyar influenszer, itt az első fotó

Hazánk egyik népszerű influenszere, Viszkok Fruzsi Instagram-oldalán tudatta követőivel, titokban kötötte össze életé szerelmével. Az influenszer az esküvőn készült képekkel osztotta meg az örömhírt. A boldog pár fülig érő mosollyal jelenik meg az esküvői fotókon, a rajongók pedig a párral együtt örülnek.

Viszkok Fruzsi titokban házasodott meg Fotó: Schumy Csaba

Viszkok Fruzsi meseszép volt

Viszkok Fruzsi kedvese karácsonykor kérte meg a nő kezét. A pár nem sokáig várt az esküvőre, az eljegyzés után több mint kilenc hónap múlva megtörtént a privát szertartás is. Az influenszer nem írt pontos dátumot, hogy mikor keltek egybe szerelmével, a rajongók találgatása szerint hétvégén zajlott le az esküvő. A szertartásból és a díszítésből nem sokat láthatunk, de az ünnepség középpontjában az újdonsült házaspár áll, akik csak úgy ragyogtak.

Ladocsi Péter egy elegáns sötét szmokingban és csokornyakkendőben fogja szerelme kezét. A csodaszép menyasszony sellő fazonú menyasszonyi ruhát visel. A gyönyörű ruhaköltemény ejtett válla remekül kihangsúlyozza Fruzsi karcsú alakját. A hosszú fátyol mesésen a menyasszony köré tekeredik, a ruha csipkés mintája pedig még romantikusabbá teszi az összeállítást.

A rajongók sok boldogságot kívánnak az új házaspárnak és gratulálnak az esküvőhöz.

"Következtettem a sztorikból, hogy most hétvégén volt az esküvő, alig vártam a fotókat, sok boldogságot"

"Gratulálok, csodaszépek vagytok!"

"Nagyon-nagyon gratulálok, sok boldogságot!"