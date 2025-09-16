Titokban házasodott meg a magyar influenszer, itt az első fotó

Hazánk egyik népszerű influenszere, Viszkok Fruzsi Instagram-oldalán tudatta követőivel, titokban kötötte össze életé szerelmével. Az influenszer az esküvőn készült képekkel osztotta meg az örömhírt. A boldog pár fülig érő mosollyal jelenik meg az esküvői fotókon, a rajongók pedig a párral együtt örülnek.
Viszkok Fruzsi kedvese karácsonykor kérte meg a nő kezét. A pár nem sokáig várt az esküvőre, az eljegyzés után több mint kilenc hónap múlva megtörtént a privát szertartás is. Az influenszer nem írt pontos dátumot, hogy mikor keltek egybe szerelmével, a rajongók találgatása szerint hétvégén zajlott le az esküvő. A szertartásból és a díszítésből nem sokat láthatunk, de az ünnepség középpontjában az újdonsült házaspár áll, akik csak úgy ragyogtak.
Ladocsi Péter egy elegáns sötét szmokingban és csokornyakkendőben fogja szerelme kezét. A csodaszép menyasszony sellő fazonú menyasszonyi ruhát visel. A gyönyörű ruhaköltemény ejtett válla remekül kihangsúlyozza Fruzsi karcsú alakját. A hosszú fátyol mesésen a menyasszony köré tekeredik, a ruha csipkés mintája pedig még romantikusabbá teszi az összeállítást.
A rajongók sok boldogságot kívánnak az új házaspárnak és gratulálnak az esküvőhöz.
"Következtettem a sztorikból, hogy most hétvégén volt az esküvő, alig vártam a fotókat, sok boldogságot"
"Gratulálok, csodaszépek vagytok!"
"Nagyon-nagyon gratulálok, sok boldogságot!"
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.