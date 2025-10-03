Az októberi Kiszel Tünde varázslatosabb, mint gondolnád - Fotó

Kiszel Tünde ezúttal minden követ megmozgatott, hogy elkápráztassa követőit. A naptárdíva legutóbbi bejegyzésével is jelezte még mindig hű a titulusához.

Kiszel Tünde szinte felismerhetetlen új fotóján Fotó: MW archív

Kiszel Tünde számára is elérkezett az októberi hónap, ha a díva el is felejtené, naptárfotózásos időpontja rendre emlékezteti. Az eredménnyel határozottan jelzi követőinek, hogy egy új hónaphoz, új hajviselet dukál, így nem is meglepő, hogy váltott, csak az, hogy mire.

Hunyadi Donatella gyönyörű édesanyja, eddig tőle szokatlan sötét árnyalatra váltott, vadi új éj fekete haja pedig nem maradt siker nélkül, rajongói odáig vannak érte.

Igazi őszi színekben pompázol

- jegyzi meg egyik követője, reagálva narancssárga mintás blúzára és a rózsaszín háttérre.

Nagyon gyönyörű vagy

- írta másikuk, akit teljesen elbűvölt Tünde kisugárzása.