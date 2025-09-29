Nem tudsz máshova nézni: extrém dekoltázst villantott Hunyadi Donatella

Elképesztően szexi fotóval lepte meg rajongóit Hunyadi Donatella. Kiszel Tünde szépséges, 24 éves lánya megadta a módját az ünneplésnek, extrém dekoltázzsal jelent meg egy barátnője 25. születésnapi vacsoráján Budapesten. A gyönyörű modellt és énekesnőt a hűvös idő sem zavarta, bátran tette közszemlére testi adottságait, rajongói legnagyobb örömére.

Extrém dekoltázst villantott Hunyadi Donatella. Fotó: Polyak Attila / mw

Hunyadi Donatella rajongói a szavakat sem találták

Gyönyörű vagy

- érkezett is a komment a rengeteg szívjel mellett, tehát mondhatni, követőtábora szavakat sem talált Donatella legújab Instagram-fotója láttán.

Az ünnepi vacsora pedig lehet, kicsit magának is szólt, miután nemrég nagy mérföldkőhöz érkezett, amelyet büszkén osztott meg a napokban:

Mesterdiploma koncert. MA oratórium- és dalének

- jelentette be a naptárdíva egyetlen gyermeke egy lélegzetelállító zöld estélyiben, hatalmas mosollyal az arcán.