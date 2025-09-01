Rá sem lehet ismerni! Tátva maradt a rajongók szája, amikor meglátták Kiszel Tündét

Kiszel Tünde nem véletlenül kapta a naptárdíva nevet: már hosszú évek óta jelennek meg a saját fotóiból álló falinaptárjai, ám a népszerűségük ezalatt nem, hogy nem csökkent, de egyenesen nőtt. A legtöbbször még utánnyomásra is szükség van belőlük, annyira kapkodnak utánuk. Tünde emellett gondol azokra is, akik valamiért mégsem tudtak beszerezni egy saját példányt, és rendszeresen megosztja minden hónap elején az épp aktuális naptárfotót a közösségi oldalán.

Kiszel Tünde ismét mindenkit elkápráztatott / Fotó: Bors archív

Most, hogy beköszöntött a szeptember, Tünde ismételten bebizonyította, hogy ennyi év után is képes megújulni: ebben a hónapban ugyanis vörösbarna hajjal és szemkápráztató ruhában ejtett ámulatba mindenkit. Szinte rá sem lehet ismerni, de a rajongók tetszését így is elnyert.

Ó, de jó ez a ruha, szuper színekkel: de aki viseli, Ő a legjobb!

- bókolt az egyikük Instagramon.

Csodálatos!

- ámuldozott egy másik lelkes rajongó.

Mutatjuk is Kiszel Tünde naptárfotóját!