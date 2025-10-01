Király Linda drámai vallomása: „Csomókban hullott a hajam”

Rengeteget fogyott Király Linda! Az utóbbi időben azonban nem csak a súlyával, de a démonjaival is meg kellett küzdenie, ami legalább ugyanakkora harc volt.
hot!: Muszáj megjegyeznem, hogy rengeteget fogytál! Hol tartasz?
Köszönöm szépen! Öt kiló hiányzik, és annyi lesz a súlyom, mint húszévesen. A célom az, hogy 65 kiló legyek, úgyhogy szépen haladok. Korábban kipróbáltam mindent azért, hogy lefogyjak, de nekem az odafigyelés, az edzés és a kalóriaszámlálás vált be. Jelenleg heti hat edzésem van, viszont most először érzem azt, hogy tartós lesz a fogyásom.
hot!: Mennyire volt nehéz átállni erre a gondolkodásmódra?
Van bennem egy egészséges hedonizmus: imádom az ízeket, az ételeket, szeretek enni és élni.
Fontos volt, hogy ne kelljen életem végéig natúr csirkét enni brokkolival.
Októberben indítok egy főzőműsort a YouTube-on, ahol megmutatom, miket ettem a hétköznapokban. Mellette pedig fontosnak tartom, hogy az életmódváltás ne csak testileg, de lelkileg is megtörténjen.
hot!: Mire gondolsz?
Nagyjából háromszor fogytam le és híztam meg életem során, mire rájöttem, hogy én a tünetet kezelem, nem pedig a problémát. Fontos, hogy mindenki megtalálja a számára legjobb módszert, legyen az pszichiáter, kineziológia vagy meditáció. Valamilyen szinten foglalkozni kell a lelkünkkel, mert nagyon sok helyzetben onnan ered a probléma. Ezért is segített nekem a meditáció és az, hogy elkezdtem pszichológiát tanulni.
hot!: Miben segített a meditáció és a pszichológia?
A meditáció alatt le tudtam csendesedni annyira, hogy rájöjjek, nekem mire van szükségem, és hogy tisztelnem kell a testemet azért, amin keresztülment. Rengeteg terhet cipeltem végig, és ahhoz képest rendben van, úgyhogy hálás vagyok neki. (Nevet.)
Nem szabad rágörcsölni arra, hogy van olyan hét, amikor nem megy le annyi kiló.
Kell annyi idő, hogy ezt megszokja a tested. Régen mindent azonnal akartam, ebben pedig nagyon segített Jákob Zoli és csapata is.
hot!: Nehéz volt feltérképezni magadban a korábbi sebeket?
Hajlamos vagyok elnyomni magamban a fájdalmat: lenyelem, és megyek tovább, hiszen mindig úgy éreztem, hogy erősnek kell lennem. De a test egy idő után jelez, hogy valami nem stimmel. Én is sorra kaptam a visszajelzéseket, csak nem hallgattam rájuk. Talán a korral jár, de rájöttem, hogy nem véletlenül jönnek ezek a jelzések.
Azóta pedig, ha történik valami, mindig visszatérek arra, hogy boncoljuk szépen végig: hol történt, mi volt a fordulat, miért nyeltem le azt akkor, és miért nem beszéltem ki.
Nehéz volt feldolgozni mindent, ami velem történt, mert sok olyan is volt, ami nagyon messzire ment vissza.
hot!: Még gyerekkorban történt?
Igen, voltak a gyerekkoromban olyan dolgok, amiket fel kellett dolgoznom, de ezenkívül belém lett nevelve, hogy keménynek kell lennem, és csinálnom kell. Fiúkkal voltam körülvéve, egyetlen lánygyermekként. Ráadásul édesapám úgy nevelt, mint a fiait, épp azért, hogy ne legyek kiszolgáltatott helyzetben, és meg tudjak állni a két lábamon. Hálás vagyok, mert sok mindenben segített nekem ez a fajta nevelés. Mindig is egy hullámvasút volt az életem és a karrierem. Ha a szüleim nem tanították volna meg nekem ezeket, nem tudom, hol lennék most.
hot!: Említetted, hogy jelzett a tested. Milyen jeleket adott?
Alvászavarral kezdődött, majd jött a depresszió és a szorongás.
Később csomókban hullott a hajam: akkor már tudtam, hogy fizikai probléma is van, nem csak lelki.
Aztán három hónap alatt huszonnyolc kilót híztam úgy, hogy semmin sem változtattam, ugyanúgy edzettem és egészségesen étkeztem, mint addig. Elmentem egy hathetes léböjtkúrára, ahol mindenki fogyott kb. tizenöt kilót – én híztam hármat. Pajzsmirigy-alulműködést és inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak nálam, és csak évekkel később derült ki, hogy van egy adenoma az agyalapi mirigyemben, ami felborította az egész hormonrendszeremet.
hot!: Hogyan álltál fel ebből?
Nehezen. Nem volt egyszerű, pláne addig, ameddig nem volt meg a diagnosztika, és tehetetlennek éreztem magam, viszont azt vettem észre, hogy a koncertjeimen egyre több nő és kislány jön oda hozzám tanácsot kérni, és a végén a másfél órás koncert után még több órán keresztül beszélgettem velük. Kialakítottam egy kis közösséget, a Venus Projectet, ahol saját szervezésből csináltam esteket. Elhoztam anyukámat, mint stylistot, valamint egy séf barátnőmet, aki a hormonális étrendben segített.
hot!: Akkor többen is voltak melletted a bajban...
Igen, viszont még egyedül éreztem magam akkor, amikor nem tudtam, mi történik velem, és nagyon jólesett volna, ha tudok beszélni erről valakivel.
Ezért is voltam ilyen nyitott mindig az én állapotommal.
Sokat segített, amikor beszélhettem olyanokkal, akik hasonló dolgokon mentek keresztül. Normalizálni kellene, hogy segítünk egymásnak, és ha baj van, nem ciki segítséget kérni.
hot!: Hogy van most az önbizalmad?
Vannak nagyon jó és kevésbé jó napok. Kell idő, amíg a szemed és az agyad felfogja a változást.
Amikor ötven kilóra fogytam, folyamatosan a 90 kilós Lindát láttam magam előtt.
És mi történt? Szép lassan visszahíztam. Ezért is kell a mentális jóllét egy életmódváltás során. Kifejezetten jól vagyok most, már kevesebb az olyan nap, amikor rosszul érzem magam, ez pedig a tudatosságnak és az önfejlesztésnek köszönhető. Emiatt is tartom fontosnak, hogy megtaláljuk a megfelelő segítséget.
hot!: Mennyire szoros a kapcsolatod a testvéreiddel?
Nagyon! Bennel mindennap beszélek videóhívásban; a kisfia, Kai már nyolcéves – elképesztő, ahogy megy az idő! Viktorral pedig a fellépéseken túl együtt is edzünk. A nagy ünnepeket mindig együtt töltjük; Benék idén sajnos nem tudnak hazajönni Amerikából a munka miatt, ezért szeretnék minél előbb kimenni hozzájuk, hiszen hiányoznak.
hot!: Nemcsak a testvéred, de a párod, Simon is kint van.
Most magamra koncentrálok.
Úgy gondolom, hogy ha magával nincs kibékülve az ember, akkor nem tud fenntartani egy normális párkapcsolatot. Fontos, hogy rendben legyek, onnantól pedig mehet minden. Az életmódváltásom előtt döntöttük el, hogy újrapróbálkozunk. Beszélünk, de Simon ismer annyira, hogy tudja: nekem erre szükségem van, és ezen van most a fókusz.
hot!: A beszélgetés előtt megemlítetted, hogy az interjú után mész stúdiózni.
Nagyjából másfél éve jött ki dalom, de most nagyon sok projekt van a láthatáron. Forgattam videóklipet, vettem fel új dalokat angolul és magyarul is. Úgy érzem, most végre újra van energiám, célom és inspirációm. Furcsán hangzik, de újra élvezem a zenét, és nem csak munkaként tekintek rá, ami csodálatos érzés. Végre azt érzem, hogy a helyemen vagyok az élet minden területén, és nem is szeretnék ezen változtatni!
