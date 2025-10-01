Király Linda drámai vallomása: „Csomókban hullott a hajam”

Rengeteget fogyott Király Linda! Az utóbbi időben azonban nem csak a súlyával, de a démonjaival is meg kellett küzdenie, ami legalább ugyanakkora harc volt.

hot!: Muszáj megjegyeznem, hogy rengeteget fogytál! Hol tartasz?

Köszönöm szépen! Öt kiló hiányzik, és annyi lesz a súlyom, mint húszévesen. A célom az, hogy 65 kiló legyek, úgyhogy szépen haladok. Korábban kipróbáltam mindent azért, hogy lefogyjak, de nekem az odafigyelés, az edzés és a kalóriaszámlálás vált be. Jelenleg heti hat edzésem van, viszont most először érzem azt, hogy tartós lesz a fogyásom.

hot!: Mennyire volt nehéz átállni erre a gondolkodásmódra?

Van bennem egy egészséges hedonizmus: imádom az ízeket, az ételeket, szeretek enni és élni.

Fontos volt, hogy ne kelljen életem végéig natúr csirkét enni brokkolival.

Októberben indítok egy főzőműsort a YouTube-on, ahol megmutatom, miket ettem a hétköznapokban. Mellette pedig fontosnak tartom, hogy az életmódváltás ne csak testileg, de lelkileg is megtörténjen.

hot!: Mire gondolsz?

Nagyjából háromszor fogytam le és híztam meg életem során, mire rájöttem, hogy én a tünetet kezelem, nem pedig a problémát. Fontos, hogy mindenki megtalálja a számára legjobb módszert, legyen az pszichiáter, kineziológia vagy meditáció. Valamilyen szinten foglalkozni kell a lelkünkkel, mert nagyon sok helyzetben onnan ered a probléma. Ezért is segített nekem a meditáció és az, hogy elkezdtem pszichológiát tanulni.

Király Linda: „Tisztelnem kell a testemet azért, amin keresztülment”

hot!: Miben segített a meditáció és a pszichológia?

A meditáció alatt le tudtam csendesedni annyira, hogy rájöjjek, nekem mire van szükségem, és hogy tisztelnem kell a testemet azért, amin keresztülment. Rengeteg terhet cipeltem végig, és ahhoz képest rendben van, úgyhogy hálás vagyok neki. (Nevet.)

Nem szabad rágörcsölni arra, hogy van olyan hét, amikor nem megy le annyi kiló.

Kell annyi idő, hogy ezt megszokja a tested. Régen mindent azonnal akartam, ebben pedig nagyon segített Jákob Zoli és csapata is.

hot!: Nehéz volt feltérképezni magadban a korábbi sebeket?