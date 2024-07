Exkluzív fotók! Így alakult Király Linda és szerelme, Simon kapcsolata

A szerelmesek egykor hosszú éveket töltöttek együtt, a magazinban pedig még ennél is több közös fotót találnak - Fotó: archív / hot! magazin

Király Linda és Simon mindent megbeszélnek

Gondolhatnánk, hogy a sok ezer kilométernyi távolság éket verhet két, boldogságra törekvő ember közé, ám Linda és Simon között erről nincs szó. Köszönhető ez annak is, hogy szinte mindennap beszéltek egymással az elmúlt évtizedek alatt, így aztán nincs olyan, amit ne tudnának a másikról. A producer tisztában van a kedvese anyáskodó mivoltával is.

– Az a szeretetnyelvem, hogy főzök rá, vigyázok rá. De ez annyit már változott, hogy – a rengeteg önfejlesztésnek kö­szön­he­tően, amit mindketten végeztünk az elmúlt években – már ő is leállít, ha túlzásba viszem a dolgokat. Felismeri, ha mást mondok, mint amit érzek, tudja, hogy inkább benyelem a gondolataimat, és aztán robbanok, de úgy, hogy többé nem is beszélünk. Ezért időben szól – mesélte Linda, aki azt is elárulta, hogy mit szeret a legjobban a párjában. – Mindent megbeszélünk, úgy lát engem, ahogy én magamat nem. Nagyon tiszta ember, és a legmegbízhatóbb, akivel valaha találkoztam. Rengeteget változtunk azóta, hogy együtt voltunk, sok mindent tanultunk, átértékeltük, hogyan viselkedtünk egymással. Most teljesen más a kapcsolatunk. Már többször beszéltünk róla, hogy mi lenne, ha család lennénk, de most úgy vagyunk vele, hogy ha végre adtunk egy esélyt magunknak, kettőnknek, akkor azt éljük meg, ne csapjunk bele azonnal a lecsóba – tette hozzá az énekesnő.

Egy biztos: az ő kapcsolatuk már most is hosszú távúnak mondható, arról nem is beszélve, hogy Simon elkezdett magyarul tanulni. Ezt nem mindenkiért teszi meg az ember…