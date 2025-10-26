BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kárpáti Rebeka mindenki elől elmenekült!

Kárpáti Rebeka
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 13:30
wellnesselvonulás
A korábbi szépségkirálynő közösségi oldalán jelentette be, hogy eljött az idő egy kis egyedüllétre. Kárpáti Rebeka teljesen magányosan tölti a hétvégét.

Kárpáti Rebeka, aki nemrég élete legszörnyűbb időszakáról vallott lapunknak, most egy egyszemélyes wellness-hétvégén vesz részt családja nélkül. A korábbi szépségkirálynő közösségi oldalán tudatta követőivel, miért is hozta meg ezt a döntést, hogy kiszabadul az otthoni pörgésből, és kicsit rápihen az ünnepi időszakra.

Kárpáti Rebeka
Kárpáti Rebeka a Legénybúcsú című filmben fog legközelebb szerepelni (Fotó: Máté Krisztián)

Mindenki számára fontos, hogy legyen ideje kikapcsolni és feltöltődni. Kárpáti Rebekának most jött el az idő, hogy elvonuljon a mindennapok elől.

Az van, hogy egyre többször van igényem az egyedüllétre. Oké ez most kicsit antiszociálisan hangzik, de az igazat megvallva annyi emberi impulzus/energia/inger ér nap mint nap a munkámból kifolyólag, hogy van, hogy az én - egyébként energiákra főleg, meg amúgy is érzékeny - lelkem besokall és azt mondja, hogy akkor most van Heló

– kezdte bejegyzését közösségi oldalán a korábbi szépségkirálynő.

Nem mindennapi megoldást választott Kárpáti Rebeka

Ilyen esetben bár sokaknak fura, de szeretek 1-2 napra elvonulni egyedül. Ilyenkor tudom összeszedni a gondolataimat, strukturálni az életemet és stratégikusan összehangolni azt a sok kis pillért amik a mindennapi életem/vállalkozásaim alapkövei. Vagy csak zenét hallgatok és manifesztálok. Vagy csak előveszek egy üres papírt, és hagyom , hogy az intuícióm beinduljon. Gondolkozom. Aztán van, hogy csak veszek egy forró fürdőt és nézek ki a fejemből. Vagy csak értelmetlenül TikTok-ozom az ágyban

– írta Instagramon Kárpáti Rebeka.

Kárpáti Rebeka bikiniben pózolt elvonulásán

Úgy látszik mindenkitől nem szeretne elzárkózni a korábbi szépségkirálynő, mivel aktívan posztol közösségi oldalára a hétvége alatt is. Kárpáti Rebeka az alábbi szöveggel mutatta meg elképesztő alakját:

Van, amikor a legjobb terv az, hogy semmit nem tervezel. Csak feltöltődsz, zenét hallgatsz, és hagyod, hogy minden a helyére kerüljön

– írta Rebeka. A korábbi műsorvezető és családanya fantasztikus testét is megmutatta a magányos hosszú hétvégéjén.

 

