Félmeztelenül pózolt a Fradi sztárja Kárpáti Rebekával

A Fradi új kampányfilmjében Cebrail Makreckis és Kárpáti Rebeka közösen álltak kamera elé, és kettősük azonnal reflektorfénybe került. A Fradi szélsője sportos kisugárzásával, a 2013-as szépségkirálynő pedig elegáns, magabiztos megjelenésével emelte a film színvonalát. A közösségi médiában rövid idő alatt rengeteg visszajelzés érkezett: a szurkolók szerint a páros tökéletes választás volt a klub új arculatához.

Cebrail Makreckis és Kárpáti Rebeka lett a Fradi új kampányarca Fotó: Ben Roberts Photo

A kampányfilmben Makreckis félmeztelen megjelenése azonnal magára vonta a figyelmet, de a rajongóknak ez már nem újdonság. A Fradi szélsője ugyanis az Instagramon és a TikTokon is aktív, ahol rendszeresen oszt meg sportos, laza pillanatokat a követőivel. Posztjai rendre több száz lájkot és rengeteg kedves kommentet kapnak, így nem csoda, hogy sokak szerint ő a pályán kívül is igazi közönség kedvenc.

Makreckis félmeztelen képeit IDE, vagy a bejegyzésre kattintva nézheted meg. A focista az Instagram-történetében osztotta meg a fotókat, amelyek csak 24 órán át elérhetők.

Kárpáti Rebeka lett a Fradi új kampányarca

A kampányban mellette tündöklő Kárpáti Rebeka már régen bizonyította, hogy a kamera előtt is otthonosan mozog. A 2013-as szépségkirálynő az elmúlt évtizedben folyamatosan építette karrierjét, dolgozott modellként, műsorvezetőként, és influenszerként is több százezres követőtábort tudhat magáénak. Kifinomult stílusával és magabiztos kisugárzásával tökéletes választásnak bizonyult a Fradi kampányához, amelyben természetes eleganciával egészítette ki a klub sztárfocistáját.

A Ferencváros célja nyilvánvaló: nemcsak a pályán akarják magukat csúcsra járatni, hanem a fiatal, trendérzékeny közönséget is szeretnék megszólítani. Ezért választották a klub arcaivá egy olyan párost, amely egyszerre testesíti meg a sportos dinamizmust és a modern, stílusos megjelenést.