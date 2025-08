Nem hiszed, mit csinál Kádár L. Gellért a szerelmével a tengerparton

Kádár L. Gellért, a Hunyadi sorozat sztárja az utóbbi időben nemcsak a színpadon, hanem az Instagramon is egyre nagyobb figyelmet kap, legújabb videójával ismét felkavarta a rajongói érzelmeit. Egy különleges páros jógázást osztott meg, amelyen látszik, hogy nem csupán a mozdulatok tökéletes összehangolása, hanem a köztük lévő összhang és szeretet is főszerepet kap. Kádár L. Gellért magassága jól jött a spéci gyakorlatok közben.

Kádár L. Gellért Hunyadi bőrébe bújva egy csapásra híres lett nemzetközi szinten is (Fotó: Bors)

Kádár L. Gellért párja elképesztően egyensúlyoz a színész testén

A videó Losinj gyönyörű vidékén készült, ami már önmagában is garantálja a hangulatot, de a tökéletes harmóniát a két szerelmes páros jógázása tette teljessé. A rajongók azonnal lecsaptak a bejegyzésre, és sorra érkeztek a lelkes, pozitív kommentek: „Losinj csodálatos hely. Nagyon jó ízlésre vall! Gyönyörű felvételek” – írta az egyik követő. Szinetár Dóra például egy szívet küldött a bejegyzéshez, ami jól mutatja, mennyire értékelik a művészbarátok Gellért őszinte és harmonikus kapcsolatát. Többen emlékeztek, hogy épp néhány héttel korábban jártak a helyszínen, és mind egyetértettek abban, hogy a természet és a szerelem ilyen kombinációja ritka kincs.

A különleges jógázás itt tekinthető meg!

Kádár L. Gellért meghitt pillanatot osztott meg a követőivel (Fotó: Ladóczki Balázs)

Nemcsak a mozdulataik, a kapcsolatuk is harmonikus

A kapcsolatuk azonban nem új keletű. Kádár L. Gellért barátnője, Kóródi Bea évekkel ezelőtt ismerkedett meg a színésszel, még a színházi próbák és fellépések között. A kezdeti barátságból gyorsan mély kötődés alakult ki, amely azóta is töretlen. Gellért többször beszélt arról interjúkban, hogy számára a kapcsolat nem csupán érzelmi támasz, hanem olyan inspiráció is, amely a szakmai életére is pozitív hatással van. „A ragyogás, a fény, a szeretet jut róla eszembe” – nyilatkozta korábban a színész.

A páros jógázása pedig tökéletes tükrözte ezt a szoros kapcsolatot. Egy olyan tevékenység, amely megköveteli a teljes bizalmat és nyitottságot a másik felé, miközben fizikai és lelki egységet hoz létre. A rajongók viccesen meg is jegyezték a kommentek között: „Ezeket a tornákat tuti mindig happy enddel végzitek”. Nem véletlen, hogy a videó olyan hamar virálissá vált, hiszen ritka az a páros, amely így mer nyílni a világ felé.