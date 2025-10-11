Itt a videó, ami lebuktatta L.L. Juniort és Frey Timit

Hány részes lehet egy telenovella? Nos, erre nincs pontos szabály, ám az biztos, hogy L.L. Junior és Frey Timi románcában és szerelmi civódásában már annyi fordulat, szakítás, dráma, könny és kibékülés történt, hogy csak az igazán kitartóak tudják követni, hányadán is áll egymással a rapper, Lesi László és a táncoslány.

Vajon L.L. Junior tudja követni a saját szerelmi életét? (Fotó: Markovics Gábor)

A se veled, se nélküled kapcsolat minden fordulatát árgus szemekkel figyelték a követők – és persze lapunk is. Volt itt minden: szakítás, megcsalás, békülés, nyilvános megalázás, kirúgás, visszafogadás és egy meglehetősen durva dal, a Frey Timi megírása is. Igazi se veled, se nélküled zajlik a nagy nyilvánosság előtt. Nézzünk meg egy részletet az említett dal szövegéből:

„Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek

Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme

Magához húzott és semmit sem kérdezett

Csak annyit mondott, légy velem

Túl kedves volt, épp ezért túl is gondoltam

Nem tudhattam, hogy én ezzel pont elrontottam

Desh-sel beszélgetett egy-két órát

Daninál afterban négyszer is volt

Ott is csókolózott, beleburkolózott

De mindegyik neki csak score

Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány

De hű a f*szt, ő szívtelen

Csak éljem túl még ezt az éjszakát

S holnaptól ég veled.”

Nos, bár a táncosnő és a rapper saját bevallásuk szerint csak humorbonbonnak szánták a kissé durva dalocskát, a netezők szerint kissé túllőttek a célon.

L.L. Junior pár hete kiadta Frey Timi útját

Lényeg, a lényeg, Junior szeptember végén nyilvánosan adta ki a szép mosolyú táncoslány útját, sokadjára.

„Kérek szépen mindenkit, senki ne küldjön semmit Frey Timiről nekem, nem a csajom, nem érint, hol és kivel részegedik le reggelekig, az ő független választása volt, nekem pedig a táncosom volt és egy párkapcsolati tévedés, mindenki hívja meg egy italra a bárpultnál, meg vigye tovább afterre, az ő neveltetési kultúrája, semmi közöm a lányhoz. Ezt hozta otthonról, ezt viszi tovább. Küldjétek el kérlek neki inkább ezeket a videókat és képeket, lehet, ki is teszi majd őket. Nyomatékosan kérek mindenkit, ne küldjön semmit róla, mert nem érdekel. Köszönöm” – üzente ismerőseinek egyik éjszaka a kissé zaklatottnak tűnő L.L. Junior.