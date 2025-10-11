Itt a videó, ami lebuktatta L.L. Juniort és Frey Timit

Hány részes lehet egy telenovella? Nos, erre nincs pontos szabály, ám az biztos, hogy L.L. Junior és Frey Timi románcában és szerelmi civódásában már annyi fordulat, szakítás, dráma, könny és kibékülés történt, hogy csak az igazán kitartóak tudják követni, hányadán is áll egymással a rapper, Lesi László és a táncoslány.
A se veled, se nélküled kapcsolat minden fordulatát árgus szemekkel figyelték a követők – és persze lapunk is. Volt itt minden: szakítás, megcsalás, békülés, nyilvános megalázás, kirúgás, visszafogadás és egy meglehetősen durva dal, a Frey Timi megírása is. Igazi se veled, se nélküled zajlik a nagy nyilvánosság előtt. Nézzünk meg egy részletet az említett dal szövegéből:
„Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek
Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme
Magához húzott és semmit sem kérdezett
Csak annyit mondott, légy velem
Túl kedves volt, épp ezért túl is gondoltam
Nem tudhattam, hogy én ezzel pont elrontottam
Desh-sel beszélgetett egy-két órát
Daninál afterban négyszer is volt
Ott is csókolózott, beleburkolózott
De mindegyik neki csak score
Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány
De hű a f*szt, ő szívtelen
Csak éljem túl még ezt az éjszakát
S holnaptól ég veled.”
Nos, bár a táncosnő és a rapper saját bevallásuk szerint csak humorbonbonnak szánták a kissé durva dalocskát, a netezők szerint kissé túllőttek a célon.
Lényeg, a lényeg, Junior szeptember végén nyilvánosan adta ki a szép mosolyú táncoslány útját, sokadjára.
„Kérek szépen mindenkit, senki ne küldjön semmit Frey Timiről nekem, nem a csajom, nem érint, hol és kivel részegedik le reggelekig, az ő független választása volt, nekem pedig a táncosom volt és egy párkapcsolati tévedés, mindenki hívja meg egy italra a bárpultnál, meg vigye tovább afterre, az ő neveltetési kultúrája, semmi közöm a lányhoz. Ezt hozta otthonról, ezt viszi tovább. Küldjétek el kérlek neki inkább ezeket a videókat és képeket, lehet, ki is teszi majd őket. Nyomatékosan kérek mindenkit, ne küldjön semmit róla, mert nem érdekel. Köszönöm” – üzente ismerőseinek egyik éjszaka a kissé zaklatottnak tűnő L.L. Junior.
Ennek a heves érzelmekkel tarkított szakítós szövegnek viszont igencsak ellentmond az a friss videó, ami egy fogászati klinika TikTok-oldalára került fel, hogy reklámozza az egyik szolgáltatásukat. A felvételen - nem meglepő módon - a tökéletes mosolyú Frey Timi látható, amint különféle gyümölcsöket vesz a szájába. Almát, szedret, málnát... és egy epret is, azt azonban némi segítséggel!
Az epret ugyanis egy férfikéz nyújtja Timi ajkai felé, a pecsétgyűrű láttán pedig sokan bizton állítják, hogy L.L. Junior az!
Nézzétek csak!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.