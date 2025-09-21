"Nem a csajom, nem érint, hol és kivel részegedik le" – L.L. Junior nyilvánosan adta ki Frey Timi útját

Újabb, immár sokadik epizódjához érkezett az a venezuelai telenovellákat megszégyenítő történet, ami jó ideje zajlik L.L. Junior és (korábbi?) táncosa, Frey Timi között. Ám mielőtt fejest ugrunk az újdonságokba, jöjjön egy kis gyorstalpaló azoknak, akik lemaradtak volna napjaink egyik legviharosabb románcáról.

L.L. Junior ismét kiadta Frey Timi útját (Fotó: Markovics Gábor)

A rapper és táncosa kapcsolata már jó ideje izgalomban tartja az internet népét, miután számtalan váratlan fordulatot tartalmazott. Volt itt minden: szakítás, megcsalás, békülés, nyilvános megalázás, kirúgás, visszafogadás és egy meglehetősen durva dal, a Frey Timi megírása is. Igazi se veled, se nélküled zajlik a nagy nyilvánosság előtt. Nézzünk meg egy részletet az említett dal szövegéből:

„Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek

Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme

Magához húzott és semmit sem kérdezett

Csak annyit mondott, légy velem

Túl kedves volt, épp ezért túl is gondoltam

Nem tudhattam, hogy én ezzel pont elrontottam

Desh-sel beszélgetett egy-két órát

Daninál afterban négyszer is volt

Ott is csókolózott, beleburkolózott

De mindegyik neki csak score

Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány

De hű a f*szt, ő szívtelen

Csak éljem túl még ezt az éjszakát

S holnaptól ég veled.”

Nos, bár a táncosnő és a rapper saját bevallásuk szerint csak humorbonbonnak szánták a kissé durva dalocskát, a netezők szerint kissé túllőttek a célon.

Timi L.L. Junior párjaként robbant be a köztudatba (Fotó: Instagram)

L.L. Junior Frey Timivel már sokadszorra zárta le a románcot

Bár a rapper és a táncosnő pár hete még teljes egyetértésben jelentek meg Bernáth Odett divatbemutatóján, azóta megint összebalhézhattak, Timi ugyanis nem táncolt Junior szeptember 19-i, budapesti koncertjén. Sőt, L.L. Junior szombat éjszaka egy meglehetősen egyértelmű üzenetet posztolt a 24 órán át elérhető Instagram-történetébe. Mindenkit arra kért, hogy semmit ne küldjön neki Timivel kapcsolatban, hiszen a fiatal lány nem a csaja, őt pedig nem érdekli, hogy éppen kivel és hol múlatja át a szeptemberi éjszakákat.

„Kérek szépen mindenkit, senki ne küldjön semmit Frey Timiről nekem, nem a csajom, nem érint, hol és kivel részegedik le reggelekig, az ő független választása volt, nekem pedig a táncosom volt és egy párkapcsolati tévedés, mindenki hívja meg egy italra a bárpultnál, meg vigye tovább afterre, az ő neveltetési kultúrája, semmi közöm a lányhoz. Ezt hozta otthonról, ezt viszi tovább. Küldjétek el kérlek neki inkább ezeket a videókat és képeket, lehet, ki is teszi majd őket. Nyomatékosan kérek mindenkit, ne küldjön semmit róla, mert nem érdekel. Köszönöm” – üzente ismerőseinek éjszaka a kissé zaklatottnak tűnő L.L. Junior.