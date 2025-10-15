Sápi Vivi gyászol, teljesen összetört: „Reggelre elmentél, és megállt az élet”

Sápi Vivi – aki követői számára nemcsak tartalmaival, hanem őszinteségével és érzékenységével is ismert – egy szívszorító bejegyzést tett közzé Instagram-oldalán. A posztban több mint tíz év után búcsúzott szeretett papagájától, Kukutól, aki számára nemcsak egy házi kedvenc, hanem igazi családtag volt.

Sápi Vivi az Instagramon bcsúzott kedvencétől, Kukutól a papagájtól Fotó: YouTube

Sápi Vivinél megállt az élet

„Vannak élethelyzetek, amikor mindent megteszel, de az sem elég, hogy másképp alakuljon – és talán ezeket a legnehezebb elfogadni” – kezdi Vivi az írását, amelyből átsüt a fájdalom és a hihetetlen veszteség. A fiatal influencer elmesélte, hogy Kuku előző este még jókedvűen csipegette az almát az ablakban, de néhány órával később már látta rajta, hogy valami nincs rendben. Azonnal orvoshoz rohant vele, és bár mindent megtettek a kis madárért, másnap reggel a legrosszabb hírt kapta: Kuku elment.

Reggelre elmentél, de az okát senki nem tudja. Azóta nekem megállt az élet.

– írta megrendülten.

A posztból az is kiderül, hogy Kuku különleges személyiség volt, aki mindenkit elbűvölt a környezetében. Imádta a cicákat, a pancsolást, és még a híres Gangnam Style megjelenésekor is bólogatással jelezte, hogy ez bizony nagy sláger lesz. Vivi visszaemlékezett arra is, hogy a főiskolai vizsgaidőszakokban együtt tanultak, és a kis papagáj mindig része volt az életének. „Nem gondoltam, hogy tegnap este láthatlak utoljára. Csak az üres ketreced maradt a kedvenc tükröddel és a köteleddel. Bárcsak odaadhattam volna még” – fogalmazott.

A poszt végén Vivi megható szavakkal búcsúzott barátjától:

Remélem, boldog életed volt mellettem, és vigyázol rám ezután is. Szeretlek.

Kuku története sok követőt megérintett: Vivi bejegyzését többen is kommentálták, szívből együttérezve vele. A poszt nemcsak egy kisállat elvesztéséről szól, hanem arról is, milyen mély és őszinte kapcsolat alakulhat ki ember és állat között — amely időn és szavakon is túlmutat.