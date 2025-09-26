Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Tökéletlenül tökéletes, és annyira emberi!" - Hódi Pamela mindenkit meglepett őszinte vallomásával

celeb
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 19:55
Hódi PamelaInstagram
A rajongók hálájukat fejezték ki az őszinte posztért.
Amy Mans
A szerző cikkei

A 36 éves influenszer, Hódi Pamela meglepte rajongóit legújabb posztjával az Instagram oldalán, ahol megmutatta sebezhető oldalát nemcsak a fotójával, hanem őszinte soraival is. Azonban a hatás nem maradt el, rengetegen szóltak hozzá a bejegyzéshez és hálájukat fejezték ki, hogy ebben a tökéletesnek mutatni akaró celebvilágban, valaki őszintén felvállalja hibáit és küzdelmeit magánéletében.

alt=Hódi Pamela őszinte és sebezhető oldalát mutatta meg követőinek /
Hódi Pamela őszinte és sebezhető oldalát mutatta meg követőinek / Fotó: MW

Hódi Pamela példaértékű posztja, sok erőt ad a nőknek

Hódi Pamela meglepő őszinteséggel írta meg posztját a smink nélküli fotója mellé, amire a rajongótól, különösen női oldalról, erős támogatást és együttérzést kapott.

Milyen érdekes, hogy fizikailag sokkal könnyebb volt elkészíteni és posztolni ezt a fotót, míg lelkileg nagy erőt kellett vennem magamon, hogy kitegyem. Nem volt tízperces agyalás a tökéletes háttér és fény keresésén, nem volt tízperces előkészület a smink és a haj tekintetében, és nem volt tíz percen át tartó szerkesztés a hibák eltüntetésére, vagy a szebb fények elérésére.
Elgondolkodni a tökéletlenségem világgá kürtölésén viszont nem volt elég tíz perc.
Vajon miért van ez? Magam részéről azért, mert rettegek attól, hogy az átlagostól és a megszokottól eltérő dolgot tegyek közzé. Ami már kicsit is más, az hír.
Van, aki szereti, van, aki nem. Én közel 37 évesen 99% ban a lelki békémet választottam, de tudom, hogy ezekkel a sorokkal többet adok nektek, mint amennyit aggódnom kellene rajta.

- írta közösségi oldalán az influenszer.

Nagyon ritkán kommentelek... de ez a poszt. Bárcsak több ismert ember tenné meg! Köszönjünk Pamela! Gyönyörű vagy smink nélkül is

- szólt hozzá egy lelkes kommentelő.

Bátorság a mai világunkba...s szerintem néha igy kelle tegyünk mind

- írja egy másik lelkes rajongó is.

Hódi Pamela legújabb Instagram posztja a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
