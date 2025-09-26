"Tökéletlenül tökéletes, és annyira emberi!" - Hódi Pamela mindenkit meglepett őszinte vallomásával

A 36 éves influenszer, Hódi Pamela meglepte rajongóit legújabb posztjával az Instagram oldalán, ahol megmutatta sebezhető oldalát nemcsak a fotójával, hanem őszinte soraival is. Azonban a hatás nem maradt el, rengetegen szóltak hozzá a bejegyzéshez és hálájukat fejezték ki, hogy ebben a tökéletesnek mutatni akaró celebvilágban, valaki őszintén felvállalja hibáit és küzdelmeit magánéletében.

Hódi Pamela őszinte és sebezhető oldalát mutatta meg követőinek / Fotó: MW

Hódi Pamela példaértékű posztja, sok erőt ad a nőknek

Hódi Pamela meglepő őszinteséggel írta meg posztját a smink nélküli fotója mellé, amire a rajongótól, különösen női oldalról, erős támogatást és együttérzést kapott.

Milyen érdekes, hogy fizikailag sokkal könnyebb volt elkészíteni és posztolni ezt a fotót, míg lelkileg nagy erőt kellett vennem magamon, hogy kitegyem. Nem volt tízperces agyalás a tökéletes háttér és fény keresésén, nem volt tízperces előkészület a smink és a haj tekintetében, és nem volt tíz percen át tartó szerkesztés a hibák eltüntetésére, vagy a szebb fények elérésére.

Elgondolkodni a tökéletlenségem világgá kürtölésén viszont nem volt elég tíz perc.

Vajon miért van ez? Magam részéről azért, mert rettegek attól, hogy az átlagostól és a megszokottól eltérő dolgot tegyek közzé. Ami már kicsit is más, az hír.

Van, aki szereti, van, aki nem. Én közel 37 évesen 99% ban a lelki békémet választottam, de tudom, hogy ezekkel a sorokkal többet adok nektek, mint amennyit aggódnom kellene rajta.

- írta közösségi oldalán az influenszer.

Nagyon ritkán kommentelek... de ez a poszt. Bárcsak több ismert ember tenné meg! Köszönjünk Pamela! Gyönyörű vagy smink nélkül is

- szólt hozzá egy lelkes kommentelő.

Bátorság a mai világunkba...s szerintem néha igy kelle tegyünk mind

- írja egy másik lelkes rajongó is.

Hódi Pamela legújabb Instagram posztja a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!