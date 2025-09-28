Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ekkorát nőttek Hódi Pamela lányai: bemutatkozik Goldi Geri, a rapperkutya – Galéria

Hódi Pamela
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 17:20
DR BRSszabó győző
Bemutatkozott az új rapsztár: a gyerekeket levette a lábáról Goldi Geri, az éneklő kutya. A sztárvilág apraja-nagyja eljött a dalpremierre, Hódi Pamela a két lányával érkezett, Szabó Győző a fiait hozta el...

Imádni való figura tűnt fel a hazai zenei palettán. Bemutatkozott Goldi Geri, a rapper kutya! Saját számok mellett feldolgozások is szerepelnek az új előadó repertoárjában, akinek debütálását imádták a sztárok és csemetéik is. Hódi Pamela a két lányával érkezett a premierre, Evolet Olivia májusban lett négyéves, Natasa Zselyke pedig hamarosan 12 éves lesz.

hódi pamela
Hódi Pamela lányai nagyon megnőttek, és egyformán imádták Goldi Gerit! (Fotó: YouTube / Bors/ Szabolcs László)

Goldi Geri dalait nemcsak Hódi Pamela lányai imádták

Vasárnap délelőtt egy budapesti pláza mozitermében mutatkozott be a muzikális kutya, a zenéről és szövegről Béres Attila (DR BRS), Dr. Kopcsányi Gábor Tamás és Heincz Gábor Biga gondoskodik. Az eseményre ellátogató sztárok és gyermekeik imádták a zenés bemutatót, azt pedig külön üdvrivalgással fogadták kicsit és nagyok, hogy Goldi Geri bemutatkozó klipjében DR BRS, Heincz Gábor Biga és Varga Viktor is feltűnik!

Kicsit a sztárok is gyerekké váltak, elismerték, a mese még mindig az életük része.

DR BRS duettezne is az említett kutyussal (Fotó: Szabolcs László)

DR BRS aktívan részt vett Goldi Geri dalai megszületésében, őt arról kérdeztük, nem lát-e konkurenciát az aranyszőrű kutyában?

Azt azért nem! De biztos vagyok benne, hogy nagy sikere lesz ezeknek a daloknak. Lesznek saját dalai és feldolgozások is, és talán lesz majd közös számunk is” – viccelődött. S hogy ő milyen állat fejét húzná magára?
„Disznó, ahogy most a testemet elnézem” – nevetett. „Nem is tudom, talán gorilla? De inkább én is kutya lennék, Goldi Geri barátja a kutyaverzumban.”

„A kisfiam most lett ötéves, szereti a zenéket, meséket, magyar és külföldi csatornákat is követjük. A kedvence most a Tini Nindzsa Teknőcök, és nyitottan neveljük, így Gabi Babaházát is szereti. Egyébként elárulok egy titkot, gyerekként nagyon szerettem volna egy babaházat, és soha nem kaptam... na most elárultam egy gyerekkori traumámat” – viccelődött, majd komolyra fordítva a szót, hozzátette, feleségével tudatosan szabályozzák a képernyőidőt, és kütyüt még nem adnak Olivér kezébe.

Henicz Gábor Biga szólaltatja meg a rapper kutyust, aki alighanem Kollányi Zsuzsi fiainál is népszerű lesz (Fotó: Szabolcs László)

Kollányi Zsuzsi fiai az angol poprock dalokat szeretik

Pont mondtam Attikának, hogy nagyon büszke vagyok, hogy ahogy ő alakul emberileg, azt tudja a művészetére alkalmazni. Ez nagyon szuper akció a részéről. Otthon mi egyébként nem annyira hallgatunk gyerekdalokat. Inkább a külföldi poprock számok mennek. A Sonic-ban volt például az Uptown Funk, a Verdákban a Life is a Highway, ezekre sokat diszkóztak, korábban pedig volt egy Imagine Dragons-időszakunk. Ezeket persze a fiaim kamu angollal nyomják, de a hangzók megvannak, a fülük jó. Szerintem Goldi Geri felé is fognak nyitni” − fogalmazott a Borsnak Kollányi Zsuzsi, aki még elárulta, szigorúan korlátozza gyermekeinél a képernyőidőt, és amikor csak teheti, mesét olvas nekik.

Nyári Dia és Szabó Győző is a régi klasszikusokra eszküszik

Nyári Dia pedig a Borsnak elmondta:

Nagyon szeretem a meséket. A kisfiam hétéves, sokszor nézünk egész estés mesefilmeket, és főleg a mai mesékre nagyon igaz, hogy figyelnek rá, hogy ne csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szóljon, az egyik első példa erre a Shrek volt. A kisfiamnál most a Viana a sláger, az én kedvencem pedig a Tarzan volt, azt is nagyon szereti. És szerintem nincs olyan ’90-es években született szülő, aki ne mutatta volna meg a gyerekének az Oroszlánkirályt– tette hozzá mosolyogva Nyári Dia, aki mozgalmas időszakot él: visszaült az iskolapadba, és költözködésben vannak, bár elmondása szerint jól állnak, és karácsonyra minden bútor a helyére kerül majd.

Szabó Győzőhöz közel állnak a mesék, több okból is (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Győző a saját régi kedvenceit olvassa fiainak
Goldi Geri nagyon szimpatikus kutya, nekünk is van kutyánk, ezért különösen tetszett, főleg a kisfiamnak. Én is igyekszem azért gyerek maradni. A kisfiamnak mindig mesélek elalvás előtt: elővettem régi kedvenceimet, Gőgös Gúnár Gedeont és Mosó Masa mosodáját... Emellett sok rajzfilmben szinkronizálok, így eléggé közöm van még a mesékhez. De ez így van jól, addig maradunk gyerekek, amíg hiszünk a mesékben” − vélekedett a színész.

Az alábbi képre kattintva pedig megnézheted galériánkat a többi sztárcsemetéről és Goldi Geriről!

Galéria: Sztárcsemeték a moziteremben! Bemutatkozott Goldi Geri...
1/10
Hódi Pamela imádja a gyerekeket. Lányai, Evolett és Nati nagyon megnőttek (Fotó: Szabolcs László)

 

 

