Ekkorát nőttek Hódi Pamela lányai: bemutatkozik Goldi Geri, a rapperkutya – Galéria

Imádni való figura tűnt fel a hazai zenei palettán. Bemutatkozott Goldi Geri, a rapper kutya! Saját számok mellett feldolgozások is szerepelnek az új előadó repertoárjában, akinek debütálását imádták a sztárok és csemetéik is. Hódi Pamela a két lányával érkezett a premierre, Evolet Olivia májusban lett négyéves, Natasa Zselyke pedig hamarosan 12 éves lesz.

Hódi Pamela lányai nagyon megnőttek, és egyformán imádták Goldi Gerit! (Fotó: YouTube / Bors/ Szabolcs László)

Goldi Geri dalait nemcsak Hódi Pamela lányai imádták

Vasárnap délelőtt egy budapesti pláza mozitermében mutatkozott be a muzikális kutya, a zenéről és szövegről Béres Attila (DR BRS), Dr. Kopcsányi Gábor Tamás és Heincz Gábor Biga gondoskodik. Az eseményre ellátogató sztárok és gyermekeik imádták a zenés bemutatót, azt pedig külön üdvrivalgással fogadták kicsit és nagyok, hogy Goldi Geri bemutatkozó klipjében DR BRS, Heincz Gábor Biga és Varga Viktor is feltűnik!

Kicsit a sztárok is gyerekké váltak, elismerték, a mese még mindig az életük része.

DR BRS duettezne is az említett kutyussal (Fotó: Szabolcs László)

DR BRS aktívan részt vett Goldi Geri dalai megszületésében, őt arról kérdeztük, nem lát-e konkurenciát az aranyszőrű kutyában?

„Azt azért nem! De biztos vagyok benne, hogy nagy sikere lesz ezeknek a daloknak. Lesznek saját dalai és feldolgozások is, és talán lesz majd közös számunk is” – viccelődött. S hogy ő milyen állat fejét húzná magára?

„Disznó, ahogy most a testemet elnézem” – nevetett. „Nem is tudom, talán gorilla? De inkább én is kutya lennék, Goldi Geri barátja a kutyaverzumban.”

„A kisfiam most lett ötéves, szereti a zenéket, meséket, magyar és külföldi csatornákat is követjük. A kedvence most a Tini Nindzsa Teknőcök, és nyitottan neveljük, így Gabi Babaházát is szereti. Egyébként elárulok egy titkot, gyerekként nagyon szerettem volna egy babaházat, és soha nem kaptam... na most elárultam egy gyerekkori traumámat” – viccelődött, majd komolyra fordítva a szót, hozzátette, feleségével tudatosan szabályozzák a képernyőidőt, és kütyüt még nem adnak Olivér kezébe.

Henicz Gábor Biga szólaltatja meg a rapper kutyust, aki alighanem Kollányi Zsuzsi fiainál is népszerű lesz (Fotó: Szabolcs László)

Kollányi Zsuzsi fiai az angol poprock dalokat szeretik

„Pont mondtam Attikának, hogy nagyon büszke vagyok, hogy ahogy ő alakul emberileg, azt tudja a művészetére alkalmazni. Ez nagyon szuper akció a részéről. Otthon mi egyébként nem annyira hallgatunk gyerekdalokat. Inkább a külföldi poprock számok mennek. A Sonic-ban volt például az Uptown Funk, a Verdákban a Life is a Highway, ezekre sokat diszkóztak, korábban pedig volt egy Imagine Dragons-időszakunk. Ezeket persze a fiaim kamu angollal nyomják, de a hangzók megvannak, a fülük jó. Szerintem Goldi Geri felé is fognak nyitni” − fogalmazott a Borsnak Kollányi Zsuzsi, aki még elárulta, szigorúan korlátozza gyermekeinél a képernyőidőt, és amikor csak teheti, mesét olvas nekik.