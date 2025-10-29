Házasság első látásra Petinek elege van, hogy nem érhet Annához: "toplistás nők könyörögtek, hogy átjöhessenek"

Nincs könnyű dolga Jagicza Péternek a Házasság első látásra harmadik évadában. Szeretné meghódítani feleségét, ám a 29 éves Anna időt kér, mert annyira szemérmes, hogy nem tudja megcsókolni, de még megölelni is csak alig-alig. Több hét ismerkedés után Petinél azonban elszakadt a cérna és nehezen viseli, hogy a legminimálisabb testiség sincs a kapcsolatukban.

Házasság első látásra Peti kiakadt

Már terápián is részt vettek, de áttörés mégsem lett. A legutóbbi adásban egy másik férjjel, Zsolttal beszélte át a dolgokat.

Azzal kezdte, hiányzik neki a régi élete, és nem biztos, hogy ez a kísérlet megéri.

Amikor már felesleges köröket futottunk, úgy voltam vele, ha nem ad többet, mint a régi életem, akkor minek tesszük bele az energiát. Mintha már belefáradtam volna… pedig nem tett semmi rosszat. Amikor én megismerkedtem valakivel régen, hozzá voltam szokva, hogy meghaltak értem, imádtak, vágytak rám. Itt ez nincs. Ország-világ előtt szenvedünk egy ölelésért, mikor toplistás nők könyörögtek, hogy átjöhessenek, velem lehessenek

– tette hozzá a csalódott férj.

Már az esküvőjük is úgy indult, hogy Anna nem akart hitvesi csókot, helyette egy ölelést adott férjének.