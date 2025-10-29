A Házasság első látásra sztárját nem érdekli a korkülönbség: közel 20 évvel fiatalabb nőt vett el

A Házasság első látásra 2024-es tavaszi évadában tűnt fel először Brem László, aki akkor Góbi Hildát vette feleségül. Ám a házasságuk végül válással végződött, de a vállalkozó nem adta fel, hogy megtalálja élete párját. Ehhez pedig ismét a szakértők segítségét kérte, akik a 31 éves Tóth Bettina személyében látták meg Laci társát. A Házasság első látásra Zavira­ként ismert szereplője ugyan 18 évvel fiatalabb férjénél, de ők ebben abszolút nem látnak problémát, sőt, a férfi szerint jobb is így. A Borsnak most azt is elárulta, miért.

Brem Laci visszatérése a Házasság első látásra 3. évadába sokakat meglepett, de ő teljesen őszintén vesz részt a kísérletben (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2025-ös évadának meglepetéspárosa, Brem Laci és Zavira eddig láthatóan nagyon jól kijönnek, és sikerrel veszik az akadályokat. Ez a férj szerint nem a korkülönbség ellenére, hanem részben épp amiatt van így.

„Amikor szó volt arról, hogy milyen hölgyet képzelek el magam mellé, akkor a korra nem is gondoltam, mert annyira nem is volt számomra fontos. Kétségtelen, hogy körülbelül 18 év van közöttünk Zavirával, ami nem kevés, de én abban hiszek, hogy sokkal fontosabb két embernek az energiája és a dinamikája, mint a kora” – kezdte Laci a Borsnak.

Persze a közel húsz év tényleg sok, és ha visszamennénk akár tíz–húsz évvel ezelőttre, akkor ez tényleg egy ilyen megbotránkoztató lenne. De én azt gondolom, hogy ha egy tapasztalt 40-es, 50-es férfi mellé egy érett 30-as nő kerül, az teljesen jól tud működni. Nekem egyébként is meggyőződésem, hogy a nők sokkal korábban érnek, lelkileg sokkal erősebbek és érzelmileg is sokkal fejlettebbek, mint a férfiak, ezért korban nekünk utol kell tudnunk érni őket, és így tud nagyon jó párosítás lenni a 10–15 év különbség

– fejtette ki a véleményét.

Brem László felesége Zavira csaknem 20 évvel fiatalabb (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra Lacija nem változtatna

Zavira férje azt is elárulta, hogy szerinte semmivel sem lenne jobb az, ha egy vele egykorú feleséget kapna, mert ő sem érzi magát egy átlagos 49 évesnek.

„Igazából nem élem meg problémaként, hogy majdnem 20 évvel fiatalabb, mert nem jelentett gondot a kettőnk kapcsolódásában ez a korkülönbség, szóval nem lenne jobb, ha velem egykorú lenne. Az életem során már többször előfordult, hogy nagy különbség volt egy-egy kapcsolatban, és amik igazán jól működtek, azok 10–15 évvel fiatal hölgyekkel voltak” – mesélte.

Nagyon jól megértjük egymást, hiszen bár én lassan 50 éves leszek, de fiatalosan élem az életem. Sportolok, imádok aktívan élni, úgy gondolom, hogy jól kommunikálok, ami fontos is számomra, ezért szerintem pont jó társ lehet egy 30-as nőnek egy ilyen férfi. Már megvannak azok a tapasztalatok, az a türelem és az az értékrend, ami egyébként egy igazi férfit szerintem nemcsak nemesít, de jól is jellemez. Viszont még ott van bennem az a fajta fiatal nyitottság, tüzesség, dinamika, amik viszont a 20-as, 30-as férfiakat jellemzik

– fejtette ki.