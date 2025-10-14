Házasság első látásra: vajon máris egy ágyban köt ki Zsolt és Becca?

Kétségtelenül különleges kezdeményezés, avagy ahogy ők nevezik, kísérlet a TV2 Házasság első látásra című műsora. A formátumot így, a negyedik évad kezdetén aligha kell bárkinek is bemutatni: gyakorlatilag "vakrandi" hozza össze a párokat (no meg a TV2 szakértői, akikhez ezúttal már egy asztrológus is csatlakozott), a szerelmet keresők pedig úgy mondják ki a (remélhetőleg) boldogító igent, hogy leendő házastársukat nem is ismerik. Nos, van, akik közt már az első pillanattól nem igazán működik a kémia, másoknál annál inkább. Kétségtelen, hogy Zsolt és Becca, azaz Horváth Zsolt és Deák Rebeka ez utóbbi kategóriát erősíti, az energikus, pörgős csepeli lány és a szolnoki művészlélek grafikus kettőse jó párosításnak tűnik egyelőre. Olyannyira, hogy Zsolt máris nagy reményekkel vág bele a közös életbe.

Házasság első látásra: vajon egy ágyban alszik Becca és Zsolt? Fotó: TV2

A műsor idei évadában elsőként Becca és Zsolt foglalhatta el nászéjszakájuk helyszínét. A párt a szobában a fogadalmuk várja, írásban. "Fogadom, hogy igaz társad leszek, aki mellett teljes, és már-már gusztustalanul boldog lehetsz. Ugyan most először, de ettől a perctől itt vagyok veled, itt vagyok neked" - szólt Zsolt fogadalmának egy része, ami alatt Rebeka valósággal a könnyeivel küzdött, ezt követően pedig egy csók is elcsattant köztük. De vajon lesz-e folytatás? Engedi-e Becca, hogy egy ágyban aludjanak, netán elhálják a nászéjszakájukat?

"Gondolkodtam azon, hogy fogunk itt aludni, igazából bízom abban, hogy elférünk itt ketten egy ágyban, és nem a kandalló mellett kell a szőnyegen összehúznom magam. Bízok a legjobbakban..." - magyarázta Zsolt a TV2 műsorában. Zsolt végül megnyugodhatott, nem kellett spártai körülmények közt töltenie a nászéjszakáját. De hogy mi vár még az újdonsült házasokra? Kiderül a műsor további részeiből!