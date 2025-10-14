Miló Viki barátai ledöbbentek: azt hitték, a kutyái házasodnak meg, nem ő...

Amikor bejelentették a TV2 cseppet sem hétköznapi társkereső műsora, a Házasság első látásra negyedik évadának szereplőit, kétségtelenül mindenki ledöbbent, amikor a házasulandó hölgyek közt egy igencsak ismerős név tűnt fel: Miló Vikié. A többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok jó ideje keresi a szerelmet, sajnos azonban eddig a magánéletben nem volt olyan eredményes, mint amilyen a sportvilágban. Talán most változik meg minden? A műsorból kiderül, mennyire kerülnek egy hullámhosszra újdonsült férjével, és mennyire lesz jó választás Janicsek Attila a 47 éves bajnok mellé.

Miló Viki a sportban rendkívüli eredményeket ért el. Most a szerelemben próbál szerencsét a Házasság első látásra műsorának köszönhetően Fotó: Knap Zoltán

Házasság első látásra: Miló Viki esküvői meghívóját alaposan félreértették

Annyi bizonyos: Viki döntése, miszerint a Házasság első látásra műsorában, egy vakházasság keretén belül próbálja megtalálni az igazit, nem csak a nézőket, de Viki szeretteit is váratlanul érte. Olyannyira, hogy amikor kézhez kapták az esküvői meghívót, egyszerűen azt hitték: az Viki kutyáinak frigyéről ad hírt. A sportoló nagyjából egy évtizede rajong már-már megszállottan a kutyákért, ráadásul büszke mamaként világbajnokokat is "kinevelt" már kedvencei közül. Rögtön a második csivavája első helyen végzett egy világversenyen, még 2017-ben - ráadásul ez volt az eb első megmérettetése.

De térjünk vissza Vikire és az ő esküvőjére! Viki egy edzés előtt adta át a meghívót, aminek elején egyszerűen a "wedding" (esküvő) szó szerepelt, belül pedig két, egymásba fonódó jegygyűrű képe kapott helyet. "Kiskutya lesz?" – hangzott el az első lelkes felkiáltás, aztán a társaság szépen lassan kezdte megérteni: itt bizony nem az ebek kötik össze az életüket...

Teljes képzavar, nem tudtam hova tenni ezt az egészet. Legjobb tudomásom szerint neki nincs most partnere. Azt hittem, a kutyáit összeadja, és lesz még kiskutya!

- magyarázta ledöbbenten Viki jóbarátja, Janka a TV2 kamerái előtt.