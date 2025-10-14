Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Miló Viki barátai ledöbbentek: azt hitték, a kutyái házasodnak meg, nem ő...

Miló Viki
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 10:35
esküvőHázasság első látásra
Senki sem számított arra, hogy Miló Viki is szerencsét próbál a TV2 társkereső műsorában. Vajon együtt marad a férjével a Házasság első látásra sztárszereplője?

Amikor bejelentették a TV2 cseppet sem hétköznapi társkereső műsora, a Házasság első látásra negyedik évadának szereplőit, kétségtelenül mindenki ledöbbent, amikor a házasulandó hölgyek közt egy igencsak ismerős név tűnt fel: Miló Vikié. A többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok jó ideje keresi a szerelmet, sajnos azonban eddig a magánéletben nem volt olyan eredményes, mint amilyen a sportvilágban. Talán most változik meg minden? A műsorból kiderül, mennyire kerülnek egy hullámhosszra újdonsült férjével, és mennyire lesz jó választás Janicsek Attila a 47 éves bajnok mellé.

Miló Viki a sportban rendkívüli eredményeket ért el. Most a szerelemben próbál szerencsét a Házasság első látásra műsorának köszönhetően
Miló Viki a sportban rendkívüli eredményeket ért el. Most a szerelemben próbál szerencsét a Házasság első látásra műsorának köszönhetően  Fotó: Knap Zoltán

Házasság első látásra: Miló Viki esküvői meghívóját alaposan félreértették

Annyi bizonyos: Viki döntése, miszerint a Házasság első látásra műsorában, egy vakházasság keretén belül próbálja megtalálni az igazit, nem csak a nézőket, de Viki szeretteit is váratlanul érte. Olyannyira, hogy amikor kézhez kapták az esküvői meghívót, egyszerűen azt hitték: az Viki kutyáinak frigyéről ad hírt. A sportoló nagyjából egy évtizede rajong már-már megszállottan a kutyákért, ráadásul büszke mamaként világbajnokokat is "kinevelt" már kedvencei közül. Rögtön a második csivavája első helyen végzett egy világversenyen, még 2017-ben - ráadásul ez volt az eb első megmérettetése.

De térjünk vissza Vikire és az ő esküvőjére! Viki egy edzés előtt adta át a meghívót, aminek elején egyszerűen a "wedding" (esküvő) szó szerepelt, belül pedig két, egymásba fonódó jegygyűrű képe kapott helyet. "Kiskutya lesz?" – hangzott el az első lelkes felkiáltás, aztán a társaság szépen lassan kezdte megérteni: itt bizony nem az ebek kötik össze az életüket...

Teljes képzavar, nem tudtam hova tenni ezt az egészet. Legjobb tudomásom szerint neki nincs most partnere. Azt hittem, a kutyáit összeadja, és lesz még kiskutya!

 - magyarázta ledöbbenten Viki jóbarátja, Janka a TV2 kamerái előtt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu