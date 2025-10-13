A Házasság első látásra sztárja a felesége menyét nézte ki magának: „Lecseréli az arát?”

Elindult a Házasság első látásra 3. évada, ahol már az első két részben tanúi lehettünk két esküvőnek is. Deák Rebeka és Horváth Zsolt mellett Fűzfa Rita és Varga Sanya is kimondták az igeneket, bár a 60 éves személyi edző nem túl nagy lelkesedéssel vetette bele magát a házaséletbe. A Házasság első látásra Sanya becenéven ismert szívtiprója már az esküvőn kiszemelt magának egy másik hölgyet, ráadásul épp a neje családjából. Mutatjuk is mi történt.

A Házasság első látásra Varga Sanya életébe hatalmas változást hozott, de még nem tudta levetkőzni a régi szokásait (Fotó: Bors)

A Házasság első látásra Fűzfa Rita számára igazán mesebelien indult, hiszen egy az elvárásaihoz épp illő férfi várta az oltárnál, ami a másik oldalról már nem mondható el. Ennek ellenére Sanya is igent mondott, bár bevallotta, valamivel fiatalabbra nőre vágyott. Mindezt ráadásul épp Rita leendő menye hallgatta végig.

„Nehéz erről beszélni, mert én említettem azt, hogy az előző kapcsolataim 40 és 43 között voltak, és nem lett volna feltétlenül baj, ha ez így is marad, de valami jó kisugárzás azért van” – mesélte a Sanya Thyrának.

„Láttunk már olyat, hogy egy 60-as pasi fiatalabb, húszas, harmincas nőt választ magának, de reméljük, hogy ő nem ez a pasi” – mondta el a véleményét a fiatal lány.

Thyra nagyon jó nő, tehát az én ideál világomba ő nagyon beleillik

– jelentette ki később a kamerák előtt az újdonsült férj.

A Házasság első látásra szereplői között idén is akad, aki nem teljesen elégedett, Sanya Rita fiának barátnőjét látta volna szívesen az oltárnál (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Rita számára nagy kihívás lesz

A friss feleségnek valószínűleg sok türelemre lesz majd szüksége, ha szeretne igazi kapcsolatot kialakítani új párjával, hiszen mint kiderült Sanya szeret mindig a középpontban lenni.

„Imádok szerepelni, szereplésből áll az életem, voltam az év modellje, utána voltam Mr. Budapest, aztán fitnesz magyar bajnok, de chippendalekedtem is egy ideig” – vallotta be szintén Krisztián barátnőjének.

Sanya hozta a formáját. Amikor elkezdett a fogadott menyével traccspartizni, akkor ott egy kicsit lefagytunk, hogy lecseréli az arát? Furcsálltam, és el is gondolkodtam rajta, hogy mi van, ha ez így megtöri a jó hangulatot köztük

– fejtegette a férj egyik barátja, ami nem épp hízelgő Ritára nézve.