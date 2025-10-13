A Házasság első látásra rangidőse: Sanya 60 évesen áll először az oltár elé – a Borsnak elárulta, miért

Varga Sanya 60 évesen vág bele a sorsfordító kalandba, azaz a TV2 Házasság első látásra című műsorába. Sosem volt házas, elmondása szerint már ő maga is lemondott a férj-titulusról. Pedig egyszer már hajszálnyira volt az oltártól…

Házasság első látásra Sanyája előző kapcsolatairól mesélt a Borsnak (Fotó: Bors)

„Különböző külső okok miatt nem tudott a házasság létrejönni”

„Ez az első házasságom” – kezdte a Borsnak Sanya a Házasság első látásra című TV2-es reality sajtótájékoztatóján.

„Két nagy fiam van, 24 és 26 évesek. Kint élnek Hollandiában, illetve a kisebbik most diplomázott kint, és hazajött, de megy is tovább a nagybetűs életbe. Büszke apuka vagyok, imádom őket, remélem, hogy nagyon jó életük lesz” – fogalmazott a mindig derűs férfi, aki bár csaknem másfél évtizedig élt párkapcsolatban gyermekei édesanyjával, az oltárig végül nem jutottak el.

„Volt már menyasszonyom. A gyermekeim anyukájának vettem gyűrűt és hordtuk is. 14 évig voltunk együtt, de különböző külső okok miatt nem tudott a házasság létrejönni. Szerettük volna, de valami mindig közbejött. Mondjuk egy-egy szülés”

– nevetett, majd hozzátette:

„A gyerekeim anyukájával volt a leghosszabb kapcsolatom, de azért volt néhány 2-3 éves kapcsolat is” – nevetett a Házasság első látásra Sanya becenevű férje.

A Házasság első látásra szereplők: a műsor szakértői szerint egyikük lehet a tökéletes feleség Sanya számára (Fotó: Bors)

Tökfőzelékkel kenyerezte le Házasság első látásra-beli felesége

Varga Sándor, azaz Sanya ezután büszkén viselte az örök agglegény titulust, még családja is beletörődött, hogy nem lesz már belőle férj. Lapunknak elmondta, ő is elhitte, hogy hivatalosan nem fog már megházasodni. Hirtelen ötlettől vezérelve mégis belevágott a műsorba, amin legjobban az édesanyja lepődött meg!

„Érdekes volt a fogadtatás, mikor elmondtam a családomnak, hogy mire készülök: belőlem ezt már nem nagyon nézték ki. Én is úgy gondoltam, hogy ha eddig nem volt feleségem, akkor nem lesz ezután sem. Anyukám pedig egyenesen el sem hitte, amikor elmondtam, hogy szerepelni fogok a műsorban. Nem szokott inni, de egy fél vodka pötty akkor lecsúszott, és csak utána mondta: ha így látom jónak, csináljam” – idézte fel a Házasság első látásra szereplője, majd mikor az kérdeztük, mit kedvelt meg legjobban újdonsült feleségében, ezt felelte: