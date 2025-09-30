"Remélem, ez az évad kevésbé lesz prosztó" - Dávid Petra üzent a Házasság első látásra új szereplőinek

Ahogy arról már a Bors beszámolt, szeptember 29-én egy nagyszabású sajtótájékoztatón jelentették be, hogy október 13-án visszatér a Házasság első látásra a TV2 képernyőjére. Az izgalmas párkapcsolati reality-be most is 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az, hogy társra találjanak. A csatorna bejelentette, kik vesznek részt a kísérletben idén, és kiderült, hogy Miló Viki ökölvívó-világbajnok is a műsorban áll oltár elé.
No, de lássuk, kik az idei évad versenyzői, akik annak ellenére vágnak bele a nagy kalandba, hogy az előző két évadból egyetlen pár sem maradt együtt a műsort követően.
És hogy kik vágtak bele a kísérletbe? Íme, a 12 bátor szereplő:
Varga Sanya – „A szívtipró”
60 éves személyi edző, aki mindig a középpontban érzi jól magát. Szenvedélyes és életvidám, de a szerelemben eddig nem volt szerencséje: „Sokat edzek, csajozok, nevetek — de a nap végén én is csak azt akarom, amit mindenki más: hogy szeressenek.“
Vass Réka – „Az örök optimista”
26 éves, céltudatos szempilla stylist és oktató. Az üzleti életben már kiteljesedett, de a magánéletében még keresi az igazit. „Még sosem éltem át az igaz, felnőtt szerelmet.”
Jagicza Peti – „A céltudatos”
25 éves romantikus fiatal vállalkozó Zalacsányból. Mindene a család, és a kísérletbe leendő gyermekei anyját jött megtalálni. „Az alap értékrend nekem nagyon fontos, illetve az arra való törekvés, hogy normális életet éljünk, tisztelettel, becsülettel.”
Fűzfa Rita – „Az energiabomba”
55 éves, szépészeti klinikán dolgozik. Családcentrikus édesanya, két felnőtt gyermeke a legnagyobb kincse. „Eddig a gyerekeimnek éltem, de szeretnék most már egy társat, akinek főzhetek, akiről gondoskodhatok és akihez a nap végén odabújhatok.”
Janicsek Attila – „A hős szerelmes”
49 éves sales manager, aki soha nem akar lemondani a szerelemről. „Szerelem nélkül nem éri meg élni.”
Dudás Anna – „Az álmodozó”
29 éves macskamániás lány, aki még nem repült ki a kecskeméti családi fészekből, de már saját utazási irodát vezet. „Hiszek az első látásra szerelemben és abban is, hogy létezik az igazi. Ettől a kísérlettől a Nagy Őt várom, aki magam miatt szeret, úgy, ahogy vagyok, feltételek nélkül.”
Horváth Richárd – „A mindig derűs”
32 éves férfi, aki hosszú ideig külföldön dolgozott, de a kísérlet kedvéért mindent hátrahagyva hazaköltözött. „Az élet sokszor leültetett, de most készen állok rá, hogy megtaláljam azt, akivel mosolyogva együtt állhatunk minden nap talpra!”
Miló Viki – „Az örök harcos”
47 éves világbajnok bokszoló, aki többször állt a világ tetején, de az igaz szerelem elkerülte. „Mindenkinek megy a szerelem. Akkor az hogy lehet, hogy a Miló Vikinek nem megy?”
Szilágyi Dani – „A gondolkodó”
38 éves, testépítés iránt szenvedélyes férfi, akit sokan félreismernek. Filozófiát olvas, mély gondolkodásmódja meglepetést okoz környezetének. „Azért jöttem ide, hogy valami olyat találjak, ami nem hétköznapi.”
Tigyi Kármen – „A független”
32 éves, talpraesett vidéki lány, aki egyedül vágott bele a fővárosi életbe. Erős és határozott, de vágyik arra, hogy néha elgyengülhessen. „Egy erős független nő vagyok, de vágyom arra, hogy néha én is elgyengülhessek.”
Deák Rebeka – „Az energikus”
26 éves csepeli előadóművész és social media manager. Pörgős, spontán és vagány, akivel a férfiak nem tudták tartani a tempót. „Ha szerelembe estem, mindig bezártak egy ketrecbe és lefestettek szürkére.”
Horváth Zsolt – „A melankolikus”
36 éves szolnoki grafikus, művészlélek, aki mindig olyan nőkkel találkozott, akik megmentőt vártak tőle. „Nem tudok mit kezdeni a feltétel nélküli szeretettel, nekem tennem kell azért, hogy szeressenek.”
Dávid Petra nagy utat járt be azóta, hogy feltűnt a Házasság első látásra első évadában. Mint ismert, a fitneszmodell akkor Kabai András felesége lett a szakértők döntésének értelmében, ám újdonsült férje már az esküvő napján közölte vele, hogy ő valójában a szőke, kék szemű nőket kedveli. Nos, Házasság első látásra Petra és András frigye később sem vált ideálissá, ezért nem volt kérdés, hogy a válás mellett döntenek. Dávid Petra azóta a Farm VIP-et is megjárta, nemrég pedig úgy tűnt, alakulóban van egy párkapcsolata, ám mára be kellett látnia, hogy az illetővel nem egymást keresték.
„Jelenleg nincs senki az életemben. Nagyon elegem van, mert bárkivel álltam szóba idén, annak valahogy mindig nagyon kellemetlen kimenetele lett, és ismét egy visszaigazolást kaptam arra, hogy jobb, ha egyedül vagyok. Szóval most megint kicsit kiábrándultam, sőt, mondhatni szinte reményvesztett lettem” – panaszolta szomorúan lapunknak Dávid Petra, aki úgy döntött, üzen a Házasság első látásra 2025-ös jelentkezőinek.
„Szerintem a legörökebb dolog az, hogy ne képzeljünk el senkit, mert azt már láthattunk mindkét évadban, hogy ha vizualizáljuk vagy idealizáljuk, abból kizárólag csalódás lehet. Szerintem türelmesnek és lelkesnek kell lenni, és őszintén dolgozni akarni kell egy kapcsolaton, nemcsak a műsorban, hanem otthon a 4 fal között is ez lenne az eredményes Abban reménykedek még, hogy az idei évad kevésbé lesz prosztó, mert nekem tavalyiak nagyon harsányak voltak az előző évadhoz képest. Remélem, hogy kedvesebbek lesz, mert nekem nagyon csúnyán beszéltek a tavalyiban Meg persze bízom benne, hogy lesz egy igazi love sztori a végén”
- fogalmazott az első évad sztárja.
