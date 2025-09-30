"Remélem, ez az évad kevésbé lesz prosztó" - Dávid Petra üzent a Házasság első látásra új szereplőinek

Ahogy arról már a Bors beszámolt, szeptember 29-én egy nagyszabású sajtótájékoztatón jelentették be, hogy október 13-án visszatér a Házasság első látásra a TV2 képernyőjére. Az izgalmas párkapcsolati reality-be most is 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az, hogy társra találjanak. A csatorna bejelentette, kik vesznek részt a kísérletben idén, és kiderült, hogy Miló Viki ökölvívó-világbajnok is a műsorban áll oltár elé.

A Házasság első látásra új évadának párkereső hölgyei (Fotó: Markovics Gábor)

No, de lássuk, kik az idei évad versenyzői, akik annak ellenére vágnak bele a nagy kalandba, hogy az előző két évadból egyetlen pár sem maradt együtt a műsort követően.

És hogy kik vágtak bele a kísérletbe? Íme, a 12 bátor szereplő:



Varga Sanya – „A szívtipró”

60 éves személyi edző, aki mindig a középpontban érzi jól magát. Szenvedélyes és életvidám, de a szerelemben eddig nem volt szerencséje: „Sokat edzek, csajozok, nevetek — de a nap végén én is csak azt akarom, amit mindenki más: hogy szeressenek.“



Vass Réka – „Az örök optimista”

26 éves, céltudatos szempilla stylist és oktató. Az üzleti életben már kiteljesedett, de a magánéletében még keresi az igazit. „Még sosem éltem át az igaz, felnőtt szerelmet.”



Jagicza Peti – „A céltudatos”

25 éves romantikus fiatal vállalkozó Zalacsányból. Mindene a család, és a kísérletbe leendő gyermekei anyját jött megtalálni. „Az alap értékrend nekem nagyon fontos, illetve az arra való törekvés, hogy normális életet éljünk, tisztelettel, becsülettel.”



Fűzfa Rita – „Az energiabomba”

55 éves, szépészeti klinikán dolgozik. Családcentrikus édesanya, két felnőtt gyermeke a legnagyobb kincse. „Eddig a gyerekeimnek éltem, de szeretnék most már egy társat, akinek főzhetek, akiről gondoskodhatok és akihez a nap végén odabújhatok.”



Janicsek Attila – „A hős szerelmes”

49 éves sales manager, aki soha nem akar lemondani a szerelemről. „Szerelem nélkül nem éri meg élni.”



Dudás Anna – „Az álmodozó”

29 éves macskamániás lány, aki még nem repült ki a kecskeméti családi fészekből, de már saját utazási irodát vezet. „Hiszek az első látásra szerelemben és abban is, hogy létezik az igazi. Ettől a kísérlettől a Nagy Őt várom, aki magam miatt szeret, úgy, ahogy vagyok, feltételek nélkül.”



Horváth Richárd – „A mindig derűs”

32 éves férfi, aki hosszú ideig külföldön dolgozott, de a kísérlet kedvéért mindent hátrahagyva hazaköltözött. „Az élet sokszor leültetett, de most készen állok rá, hogy megtaláljam azt, akivel mosolyogva együtt állhatunk minden nap talpra!”



Miló Viki – „Az örök harcos”

47 éves világbajnok bokszoló, aki többször állt a világ tetején, de az igaz szerelem elkerülte. „Mindenkinek megy a szerelem. Akkor az hogy lehet, hogy a Miló Vikinek nem megy?”



Szilágyi Dani – „A gondolkodó”

38 éves, testépítés iránt szenvedélyes férfi, akit sokan félreismernek. Filozófiát olvas, mély gondolkodásmódja meglepetést okoz környezetének. „Azért jöttem ide, hogy valami olyat találjak, ami nem hétköznapi.”



Tigyi Kármen – „A független”

32 éves, talpraesett vidéki lány, aki egyedül vágott bele a fővárosi életbe. Erős és határozott, de vágyik arra, hogy néha elgyengülhessen. „Egy erős független nő vagyok, de vágyom arra, hogy néha én is elgyengülhessek.”



Deák Rebeka – „Az energikus”

26 éves csepeli előadóművész és social media manager. Pörgős, spontán és vagány, akivel a férfiak nem tudták tartani a tempót. „Ha szerelembe estem, mindig bezártak egy ketrecbe és lefestettek szürkére.”



Horváth Zsolt – „A melankolikus”

36 éves szolnoki grafikus, művészlélek, aki mindig olyan nőkkel találkozott, akik megmentőt vártak tőle. „Nem tudok mit kezdeni a feltétel nélküli szeretettel, nekem tennem kell azért, hogy szeressenek.”